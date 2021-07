Praca na wakacje - warto sprawdzić pracodawcę zanim podejmie się zatrudnienia. Czy płaci na czas? Czy podpisuje umowę?

Praca na wakacje - sprawdź pracodawcę

Szukając pracy na wakacje, warto weryfikować pracodawcę i szukać informacji m.in. o tym, czy płaci na czas, zawiera umowy ze swoimi pracownikami i czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa - radzą eksperci Personnel Service.

W opublikowanym w środę poradniku eksperci Personnel Service radzą, aby szukając wakacyjnego zatrudnienia sprawdzać informacje o pracodawcy m.in. na popularnych portalach internetowych.

"Na specjalistycznych forach czy grupach ludzie wymieniają się doświadczeniami o pracy w danym miejscu. Trzeba się z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, na co się ewentualnie przygotować" - czytamy.

Czy płaci na czas? Czy podpisuje umowę?

Reklama

Według Personnel Service najważniejsze informacje, jakich warto szukać, to czy pracodawca płaci na czas, czy spisywana jest umowa z pracownikami, jak jest traktowana załoga, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. "Każda negatywna opinia powinna zapalić w naszej głowie żółtą lampkę, ale warto też pamiętać, że czasem negatywne opinie są wyrazem frustracji pojedynczej osoby. Dopiero jak negatywnych opinii jest więcej lub dominują, warto poszukać czegoś innego" - radzą specjaliści.

W poradniku szczególny nacisk położono na kwestię podpisania umowy. Przed rozpoczęciem pracy - radzą eksperci - zawsze trzeba dopilnować podpisania umowy zlecenia, na której będzie jasno określona stawka godzinowa za wykonaną pracę. Taki dokument będzie podstawą dochodzenia własnych praw. "Jeżeli zgodzimy się na pracę, gdzie wynagrodzenie dostajemy do ręki, w momencie gdy pracodawca okaże się nieuczciwy, nie będziemy mogli żądać od niego zapłaty" - wskazali.

"To niestety bywa nagminne, że za prace wakacyjne rozliczamy się z pracodawcą do ręki. Oczywiście kusi nas wizja dostania większych pieniędzy, ale to nie powinno zwyciężyć nad zwykłym rozsądkiem" - powiedział cytowany w informacji prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

"Umowa określa nasze prawa i obowiązki, ale przede wszystkim wskazuje na warunki formalne zatrudnienia, w tym najważniejszy aspekt, czyli wynagrodzenie, którego będziemy mogli dochodzić, gdyby okazało się, że pracodawca nie chce się z jakiegoś powodu z nami rozliczyć" - dodał.

W maju br. dynamika zatrudnienia skoczyła do 2,7 proc. r/r i 0,3 proc. wobec kwietnia. Jak wskazała firma, dużo ofert pracy pojawia się w sektorze zatrudnienia sezonowego na stanowiskach związanych ze zbiorem owoców, pracą na basenach czy w wakacyjnych kurortach. "Wiele wskazuje na to, ze dobra sytuacja na rynku będzie się umacniać" - ocenił Inglot.