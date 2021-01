Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca stycznia!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 31 stycznia 2021 r.

- W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 17 stycznia.





W piątek minister rodziny poinformowała PAP, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o dwa tygodnie, do 31 stycznia.

"Ważna informacja dla rodziców. W związku z aktualną, wciąż trudną, sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia br. Zasiłek będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, tutaj się nic nie zmienia, więc rodzice mogą być spokojni" – przekazała Maląg.

"Analizowaliśmy sytuację pod kątem powrotu najmłodszych dzieci do szkół, ale też biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność COVID-19. Doszliśmy do wniosku, że w niektórych szkołach, nadal może być potrzeba wykorzystania tego zasiłku, że rodzice będą chcieli skorzystać z tej możliwości. Dotyczy to również młodszych dzieci przedszkolaków i maluchów uczęszczających do żłobków" – podkreśliła szefowa MRiPS.

Kiedy przysługuje zasiłek?

Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Kto może skorzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile wynosi?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Kto wraca do szkół po feriach?

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem podpisanym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w najbliższy poniedziałek do szkół wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, a rocznikom starszym przedłuża się nauczanie zdalne do 31 stycznia.