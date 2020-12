Specjalista bhp poszukiwany

W rankingu firmy Antal wśród najbardziej poszukiwanych zawodów 2020/2021, zaraz obok eksperta ds. e-commerce, digital managera czy UX designera znalazł się specjalista ds. bhp. Czy za wzrostem zapotrzebowania na takich pracowników idą zmiany w postrzeganiu ich codziennej pracy i roli działów bhp w poszczególnych firmach?

Rola działów bhp w czasie epidemii koronawirusa

Kiedy w marcu pojawiło się w Polsce pierwsze zakażenie koronawirusem, ani służba zdrowia, ani ustawodawca, nie widzieli do końca, z czym mają do czynienia i jak odpowiedzieć na nowe zagrożenie. Tymczasem służby bhp musiały same szukać rozwiązań, zanim jeszcze pojawiły się wytyczne prawne, a w późniejszym czasie – być na bieżąco z nowymi zaleceniami i wprowadzać je w swoich zakładach.

- Podczas pierwszej fali Covid-19, większość firm borykała się z niedoborem dezynfektantów oraz maseczek i rękawiczek, a także z potrzebą tworzenia nowych procedur w bardzo krótkim czasie – mówi Bożena Narloch-Witkowska, Regionalny Specjalista ds. BHP w DHL Parcel, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Z perspektywy swojej firmy mogę powiedzieć, że pod tym kątem druga fala jest „łatwiejsza” – mamy już wypracowane określone procedury, środki ochrony indywidualnej są dostępne, a łańcuchy dostaw działają płynnie. Jednocześnie jesienią, w skali kraju, liczba zakażonych w ciągu doby wzrosła nawet kilkudziesięciokrotnie. Pod kątem większego ryzyka zakażeń, druga fala okazała się zatem zupełnie nowym wyzwaniem dla służb bhp.

Szkolenia bhp online

Przed dużym wyzwaniem stanęły nie tylko wewnątrzzakładowe działy bhp, ale również firmy szkoleniowe. – Jako firma prowadząca szkolenia bhp, w tym roku znacznie większy nacisk kładliśmy na wszystkie projekty webowe. Prowadzimy szkolenia on-line, e-learning, webinaria. Wyposażaliśmy się w kamerę, światła, mikrofony, a docelowo chcemy stworzyć studio nagraniowe – jednym słowem, coraz mocniej obeznajemy się z technologią – mówi Konrad Mroczek, Marketing Manager w SEKA S.A., ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Na pracę firm szkoleniowych wpłynął nie tylko wzrost popularności szkoleń on-line, ale ich prawne dopuszczenie w szerszym niż dotychczas zakresie. Przepisy o stanie epidemii i stanie zagrożenia epidemiologicznego dopuściły m.in. prowadzenie instruktażu wstępnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Być może ustawodawca da pracodawcy wybór – również w post-covidowej rzeczywistości – czy ma przeprowadzić szkolenia w tradycyjnej formie instruktażu czy też za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście niektóre elementy, takie jak instruktaż stanowiskowy, muszą pozostać w tradycyjnej formie ze względu na jego zakres – ocenia Konrad Mroczek.