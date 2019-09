9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - HR w przedsiębiorstwie

Wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach od ośmiu lat, co roku staje się coraz większą platformą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki i samorządu. Taka jest właśnie idea Kongresu: Biznes - Nauka - Samorząd - Razem dla Gospodarki, która przyświeca wydarzeniu od samego początku i stanowi fundament działania. Głównym celem Kongresu jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, oraz jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, które aspirują do ciągłego rozwoju, wymiany doświadczeń podbijając nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

W ciągu trzech dni Kongresu Katowice staną się sercem przedsiębiorczości. Program 9. edycji jest wyjątkowo bogaty, a lista prelegentów obfituje w znane nazwiska. Hasło przewodnie Kongresu SMART - SAFE - SOLUTIONS, nawiązuje do obecnie panującego trendu oraz głównego pytania, na które odpowiedź poznamy podczas wydarzenia – "Dzięki jakim innowacjom, inteligentnym i zarazem bezpiecznym rozwiązaniom sektor MŚP może zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój na rynku oraz odgrywać znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i światowej?”

Tradycyjnie całość Kongresu dopełnią Targi Biznes Expo, które stanowią wyjątkową przestrzeń wystawienniczą połączoną ze strefą prezentacji, networkingu oraz eksperckich porad.

Rangę wydarzenia potwierdzają przyznane w tej edycji patronaty honorowe: Patronat Honorowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Patronat Honorowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Patronat Honorowy Biura Rzecznika MŚP oraz Patronat Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja na: www.ekmsp.eu.

Ścieżka HR w przedsiębiorstwie

Regionalna Izba Gospodarcza od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Działania podejmowane w ramach partnerstwa są doskonałą okazją do wymiany informacji w zakresie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości, a także promowania i upowszechniania dobrych praktyk. Ludzie spędzają w środowisku pracy znaczną część swojego życia, dlatego oczekują podmiotowego traktowania, poczucia partnerstwa. Z drugiej strony wzrasta świadomość przedsiębiorców, iż inwestycja w pracowników zwraca się poprzez ich lojalność i większe zaangażowanie. Ważnymi tematami ścieżki HR w Przedsiębiorstwie będą benefity pozapłacowe, modele zatrudniania zakładające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników.

Pracodawcy poznają metody skutecznego inwestowania w rozwój pracowników, przykłady szkoleń i warsztatów, praktyk przynoszących obopólne korzyści pracodawcy i pracownikowi, a także benefity pozapłacowe np. strategia wellness. To pójście o krok dalej w stosunku do zwykłej ergonomii pracy. Wystrój przestrzeni biurowej zostaje zaaranżowany jako wygodne miejsce do pracy i odpoczynku. Wśród wyposażenia znajdują się np. hamaki, kapsuły do spania, biurka do pracy na stojąco lub stanowiska z bieżnią, a nawet ścianki wspinaczkowe. Z przeprowadzonego przez firmę CBRE raportu wynika, że aż 74 proc. korporacji wdrożyło strategię corporate wellness. Czy jest ona możliwa także w sektorze MŚP?

Drugi istotny bloki tematycznym będzie dotyczyć maksymalnego wykorzystania potencjału osób o ograniczonej aktywności zawodowej. Zaprezentowane zostaną skuteczne narzędzia aktywizacji zawodowej oraz podpowiedzi dotyczące alternatywnych form zatrudnienia.

Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 16 - 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to SMART - SAFE - SOLUTIONS.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Szczegółowy plan ścieżki HR w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać potencjał osób o ograniczonej aktywności zawodowej

Dostępne i skuteczne narzędzia aktywizacji zawodowej. Jak rozpoznać i rozwijać własny potencjał zawodowy przy ograniczeniach. Inne, alternatywne formy zatrudnienia. Doradztwo i szkolenia dotyczące zwiększenia aktywności zawodowej osób, u których występują ograniczenia w tym zakresie.



Inwestycja w rozwój pracownika inwestycją w firmę?

Sposoby i przykłady skutecznego inwestowania w rozwój pracowników. Szkolenia, warsztaty z perspektywy pracodawcy i pracownika – czy warto? Działania prorozwojowe, przynoszące obopólne korzyści pracodawcy i pracownikowi – dobre praktyki. Interesujące benefity pozapłacowe w kontekście inwestycji i rozwoju pracownika.



Wellness w biurze

Strategia wellness w Twojej firmie, jakie są możliwości i jak skutecznie wdrożyć proponowane rozwiązania? Zdrowy, zadowolony pracownik podstawą dobrego funkcjonowania organizacji – korzyści z wellness. Nie tylko zmiany aranżacyjne – smart working. Jak zainteresować najlepszych pracowników – benefity pozapłacowe. „Praca drugim domem” – dobre praktyki cenionych pracodawców.



Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współgospodarze: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski

Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Parlamentu Europejskiego

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Biura Rzecznika MŚP

