Niskie bezrobocie w maju 2019 r.

Z najnowszego badania Eurostatu wynika, że w kwietniu br. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,7 proc. – o 0,1 pkt proc. mniej niż w miesiącu poprzednim. To znacznie poniżej średniej europejskiej, która w kwietniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w strefie euro 7,6 proc., a w całej UE – 6,4 proc. – To bardzo dobry wynik i świetna wiadomość – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Polska znalazła się na 6. miejscu jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Ranking ten otwierają Czechy ze stopą bezrobocia na poziomie 2,1 proc., a zamyka Grecja (18,5 proc. w kwietniu br.). Średnia dla strefy euro to w kwietniu br., po uwzględnieniu czynników sezonowych, 7,6 proc. (wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu). To mniej niż przewidywali analitycy (szacowany wynik to 7,7 proc.), jest to też najniższy wskaźnik odnotowany w strefie euro od sierpnia 2008 r. Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej wyniosła w kwietniu br. 6,4 proc.

W kwietniu 2019 r. według Eurostatu w Polsce było 638 tys. bezrobotnych, o tysiąc mniej niż miesiąc wcześniej. W marcu 2019 r. było ich 639 tys., a stopa bezrobocia wynosiła 3,8 proc.

– Co ważne, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się również liczba młodych bezrobotnych. W kwietniu 2018 r. bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat było 147 tys. (stopa bezrobocia na poziomie 11,3 proc.) W kwietniu br. było ich 130 tys. (10,6 proc.). Bardzo nas to cieszy – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Według Eurostatu bezrobotni to osoby w wieku od 15 do 74 lat pozostające bez pracy, będące w stanie podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i poszukujące pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni.

