Nowa wersja programu Płatnik od 26 stycznia 2019 r.

Komunikat ZUS:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia obecnie dwie wersje programu Płatnik. Jednak od 26 stycznia będzie obowiązywała tylko jedna jego wersja tj. 10.02.002, którą pobierzecie Państwo i zainstalujecie automatycznie podczas aktualizacji programu. Tymczasem, do 25 stycznia 2019 r. nadal można korzystać z wersji Płatnika 10.01.001.

reklama reklama

Jeżeli w pierwszej połowie stycznia 2019 r. nie musicie Państwo wyrejestrowywać pracownika na dokumencie ZUS ZWUA, prosimy nie instalować samodzielnie wersji 10.02.002.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Nową wersję programu Płatnik (10.02.002) należy pobrać tylko w przypadku, gdy w pierwszej połowie stycznia 2019 r. będziecie Państwo wyrejestrowywać pracownika z ubezpieczeń. W nowej wersji programu Płatnik ZUS udostępnił zmieniony dokument ZUS ZWUA. Od 1 stycznia 2019 r. przy wyrejestrowywaniu pracowników należy uzupełnić kod przyczyny wyrejestrowania oraz podstawy prawne.

Prosimy pamiętać aby przed pobraniem nowej wersji programu wykonać kopię bazy danych. Przed wykonaniem kopii prosimy upewnić się, co do znajomości hasła oraz ścieżki dostępu do bazy danych. Hasła nie są przechowywane przez ZUS, dlatego też Zakład nie ma możliwości podania hasła do bazy danych swoich klientów.