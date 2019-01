Mały ZUS dla firm - zgłoszenie do 8 stycznia 2019 r.

Aby skorzystać z "Małego ZUS-u", przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych do 8 stycznia 2019 r. z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 – jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy – przypomina rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

We wtorek, 1 stycznia, wchodzi w życie "Mały ZUS" dla najmniejszych firm, czyli nowy sposób rozliczania z ZUS uzależniający składkę na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego przychodu.

"Wszystkich, którzy chcą skorzystać z tzw. Małego ZUS-u a mają wątpliwości, zapraszamy po Nowym Roku na nasze sale obsługi klientów. Nasi pracownicy udziela wszelkich możliwych wyjaśnień. Proszę pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z "Małego ZUS-u" w 2019 r. to czas na decyzję mamy do 8 stycznia" – podkreślił Andrusiewicz.

Aby skorzystać z "Małego ZUS-u", przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Mały ZUS, zakładający możliwość płacenia obniżonych, proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne, ma objąć blisko 200 tys. jednoosobowych firm i zostawić w kieszeniach przedsiębiorców około 5,4 mld w ciągu 10 lat.

Jeśli, według obliczeń, podstawa składek na ubezpieczenia społeczne ustalona na podstawie przychodu uzyskanego w 2018 r. nie przekroczy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. będzie to 675 zł), przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę od tej podstawy.

W ocenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nowe regulacje mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić "przeżywalność" przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich rentowność.

Według nowych przepisów, przedsiębiorca może korzystać z zaproponowanych rozwiązań przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności.