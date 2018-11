Work Different Roadshow – w poszukiwaniu nowych sposobów na efektywność

Rewolucja cyfrowa. Niestabilne otoczenie społeczno-ekonomiczne. Ciągłe i zachodzące w zawrotnym tempie zmiany. Świata, w którym żyjemy, nie da się porównywać do tego sprzed kilkudziesięciu lat. Wszyscy czujemy, że wraz z postępującymi zmianami, zmienia się to, co pozwala firmom odnosić sukcesy, rosnąć i przetrwać. Jak zatem zadbać o jak najlepsze „human experience” w świecie VUCA?

O tym (i nie tylko o tym) porozmawiamy podczas cyklu Work Differnt Roadshow, któremu przyświeca hasło przewodnie „W poszukiwaniu nowych sposobów na efektywność”. Wydarzenie organizowane jest przez Aon przy współpracy z JLL, Kinnarps, Human Power oraz Daily Fruits.

Spotykamy się w pięciu miastach:

- Warszawie (5/14 grudnia 2018),

- Wrocławiu (styczeń 2019),

- Poznaniu (luty 2019),

- Krakowie (marzec 2019),

- Trójmieście (kwiecień 2019).

W agendzie m.in.

Czy to już zmierzch rynku pracownika? | Michał Dzieciątko , Aon

W kierunku Human Experience | Anna Bartoszewicz-Wnuk , JLL & Jakub Zieliński , JLL

Zdrowy pracownik, zdrowy pracodawca | Magdalena Kartasińska , Dailyfruits

Focus na produktywność. Świeże spojrzenie na wellbeing w organizacji | Małgorzata Czerneck a, Human Power

Nowe biuro, przeprowadzka, rearanżacja – jak pomóc zespołowi przygotować się do zmiany |

Gra Kinnarps Next Office® | Maria Lorenc, Kinnarps Polska

Dlaczego warto do nas dołączyć?

pokażemy, jak kreować angażujące, innowacyjne i otwarte organizacje, które odpowiadają na zmieniające się trendy na rynku pracy,

prelekcje oparte będą na doświadczeniach specjalistów o unikalnym doświadczeniu z zakresu human experience,

networking i integracja środowiska HR – wydarzenie to szansa na rozwinięcie sieci kontaktów biznesowych,

przedstawimy wiodące trendy w budowaniu nowoczesnych i angażujących organizacji.

Więcej informacji: www.workdifferent.pl