Waloryzacja emerytur i rent w 2019 r. - wzrost świadczeń

„Proponujemy w 2019 roku nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur, wzrost minimalnych emerytur i rent do 1 100 zł, a najmniejszą waloryzację na poziomie 70 zł” – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiany mają na celu poprawę sytuacji osób, które dziś pobierają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Szczegółowe propozycje przedstawiono w środę, 7 listopada podczas briefingu z udziałem Elżbiety Rafalskiej.

Nowe, wyższe stawki

Szczegóły propozycji zakładają podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do 1 100 zł (w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej) oraz do 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na 103,26 proc. Jednocześnie gwarantowana kwota minimalna wyniesie 70 zł. Gdyby liczyć według dotychczasowych zasad, podwyżka minimalnej emerytury wyniosłaby 33,57 zł.

"Na pewno jest spora grupa osób, która według tych zasad skorzysta, bo ma świadczenia podwyższone o ponad 6,8 proc., a nie tak jak waloryzacja ustawowa, która mówi, że mogliśmy się spodziewać waloryzacji na poziomie 3,26 proc.” – powiedziała minister.

Waloryzacja emerytur w marcu

Nowa zasada waloryzacji ma dotyczyć wszystkich ubezpieczonych w FUS, rolników indywidualnych, służby mundurowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Podwyższone mają być również świadczenia przedemerytalne.

Projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2019 roku.