Urlop wypoczynkowy 2024 - wniosek

Urlop wypoczynkowy w 2024 roku - wszystko, co musisz wiedzieć o wymiarze urlopu. Oblicz za pomocą kalkulatora, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje. Ile płatny jest urlop? Do kiedy należy go wykorzystać? Jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy? Pobierz darmowy wzór wniosku.

Urlop wypoczynkowy w Kodeksie pracy

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracowniczym, które przysługuje na podstawie art. 14 i art. 152 Kodeksu pracy. Jest coroczny, płatny i nieprzerwany. Co więcej, nie można się go zrzec. Można go wykorzystać w częściach, ale jedna z ich nie powinna być krótsza niż 14 dni (art. 162 KP). Przyznawany jest na podstawie planu urlopów i wniosku pracownika.

Il dni ma urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni. Dokładna liczba dni urlopowych uzależniona jest od stażu urlopowego. Co istotne, do stażu tego zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia (staż pracy) oraz okresy nauki.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nabywa się w wymiarze 1/12 po każdym miesiącu pracy (art. 153 § 1 Kodeksu pracy). Jeśli dany pracownik w roku kalendarzowym pierwszego w życiu zatrudnienia rozwiąże umowę o pracę i podejmie nowe zatrudnienie w tym samym roku nadal nabywa prawo do urlopu w 1/12 po upływie każdego miesiąca pracy. Ile urlopu należy się za miesiąc pracy? Jeśli pracownikowi przysługuje 20 dni w skali roku, będzie to 1,66 dnia. Jeżeli ma prawo do 26 dni w roku, za miesiąc pracy wychodzą 2,16 dnia.

Przykład Pracownik po studiach magisterskich (8 lat do stażu urlopowego) po raz pierwszy w życiu podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z dniem 1 lutego 2024 roku. Umowa ta rozwiązuje się z końcem czerwca tego samego roku. Pierwszy dzień urlopu będzie mógł wykorzystać dopiero w marcu. Dnia 1 sierpnia 2024 roku podpisał kolejną umowę o pracę z innym pracodawcą. Pierwszy urlop nabędzie dopiero po pierwszym miesiącu pracy w wymiarze 1/12, a więc będzie mógł z niego skorzystać dopiero we wrześniu.

Po pierwszym roku pracy zasadą jest nabywanie prawa do pełnego wymiaru rocznego już z dniem 1 stycznia (z góry). Na początku roku pracownik ma już prawo do 20 lub 26 dni urlopu. Terminy wykorzystania dni urlopowych powinny być ustalone w planie urlopów.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile dni urlopu przysługuje na umowie o pracę. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Niektóre grupy zawodowe mają szczególne przepisy dotyczące wymiaru urlopu, np. żołnierze, nauczyciele. Każdy pracownik może mieć inny staż pracy, a w dodatku część osób pracuje na niepełnym etacie.

Urlop wypoczynkowy – kalkulator

Do obliczenia ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi można skorzystać z kalkulatora wymiaru urlopu. Kalkulator wskazuje, po jakim czasie pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przy obliczaniu należy pamiętać, aby nie liczyć okresu jednoczesnej pracy i nauki podwójnie.

Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Oblicz wymiar urlopu wypoczynkowego >

Czy musi być 14 dni urlopu wypoczynkowego pod rząd?

Urlopu wypoczynkowego udziela się na dni robocze. Może być podzielony na części i właśnie tak w praktyce jest wykorzystywany. W związku z art. 162 Kodeksu pracy powstają pytania, czy jedna część urlopu musi liczyć co najmniej 14 dni.

Art. 162 KP:

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zgodnie z wypowiedzią PIP 14-dniowy urlop to uprawnienie pracownicze, a nie obowiązek. Oznacza to, że pracodawca nie może zmusić pracownika do 14 dni urlopu pod rząd.

Ile urlopu na ½ etatu?

Często powtarzającym się pytaniem jest „ile urlopu należy się na ½ etatu”. Zasada jest prosta. Urlop należny w skali rocznej trzeba pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jeśli pracownik jest na ½ etatu to otrzyma połowę dni urlopowych należnych za cały rok. W zależności od tego, czy pracownik jest uprawniony do 20 dni, czy do 26 dni w roku kalendarzowym, odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała – 10 lub 13 dni.

Ile urlopu na ¾ etatu?

Biorąc pod uwagę drugi przykład niepełnego etatu i wymiaru urlopu, należy dokonać następujących obliczeń.

20 x 3 : 4 = 15

Lub

26 x 3 : 4 = 19,5

Kodeks pracy nakazuje, aby każdy niepełny wynik zaokrąglać w górę do pełnego dnia urlopu (art. 154 § 2 KP).

Ile płatny jest urlop wypoczynkowy?

Jakie wynagrodzenie pracownik otrzyma za czas urlopu wypoczynkowego? Wynagrodzenie urlopowe wynosi tyle, ile pracownik zarobiłby, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 KP).

Zaległy urlop wypoczynkowy

Kiedy mamy do czynienia z zaległym urlopem wypoczynkowym? Urlop wypoczynkowy co do zasady powinien zostać wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Skoro prawo do urlopu nabywa się z początkiem roku czyli 1 stycznia to urlop nabyty 1 stycznia 2023 roku powinien zostać wykorzystany do 31 grudnia 2023 roku. Niewykorzystany w tym terminie przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Dnia 1 stycznia 2024 roku pracownik nabędzie prawo do kolejnego urlopu w pełnym wymiarze (20 lub 26 dni). Wykorzystując dni urlopowe w 2024 roku, kadry zawsze na początku naliczą urlop zaległy.

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Jak już zostało wspomniane niewykorzystany w danym roku urlop wypoczynkowy przechodzi na rok kolejny jako urlop zaległy. Urlop zaległy musi zostać wykorzystany do 30 września roku następnego. W omawianym przypadku będzie to 30 września 2024 roku.

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy urlop wypoczynkowy nie jest wykorzystywany przez dłuższy okres czasu (np. po urlopach związanych z macierzyństwem). Należy pilnować, aby w takich przypadkach urlop się nie przedawnił. W świetle art. 291 § 1 KP roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego Kodeks pracy przewiduje wstrzymanie biegu terminu przedawnienia urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 2931 KP bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – wzór

Pobierz wzór wniosku o urlop wypoczynkowy: doc, pdf

…………………………………………………….. (miejscowość, data) ……………………………………………………. ……………………………………………………. (dane pracownika) …………………………………………………….. ……………………………………………………… (dane pracodawcy) Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze …………….. dni w terminie od ……………………………………….. do ………………………………………………. . …………………………………………………… (podpis pracownika) Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze i terminie wskazanym we wniosku. ……………………………………………………. (podpis pracodawcy)