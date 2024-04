ZUS: Członek rodziny może dostać emeryturę po zmarłym emerycie. Ale trzeba złożyć wniosek. W jakim terminie?

Od dnia 1 kwietnia 2024 r doszło do zmian w sądach pracy. Chodzi o zmianę obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie, co do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Nowej Huty oraz Sądowi Rejonowemu w Chrzanowie przekazano sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości innych sądów rejonowych. Wiele osób zanim pójdzie do sądu pracy zastanawia się: Jak znaleźć właściwy sąd pracy? Jakie sprawy do sądu pracy? Czy Sąd Pracy jest za darmo? Ile wynosi opłata od apelacji? Kto płaci za rozprawę w sądzie pracy? Czy pracownik uiszcza opłatę od apelacji?