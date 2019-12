Mały ZUS Plus w 2020 - dla kogo, kiedy i jak się zgłosić, limit przychodów

Do 8 stycznia 2020

Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS .

Zgłoś się przez www.ceidg.gov.pl. Zobacz jak to zrobić .

Nie korzystałeś w 2019 z Małego ZUS ale spełniłeś warunki, które obowiązują do 31 stycznia 2020.

Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS.

Do 29 lutego 2020

Nie korzystałeś z Małego ZUS do 31 stycznia 2020 i spełniasz nowe zasady – Mały ZUS Plus

Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus.

Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020:

• zapisałeś się w 2019 lub

• zapisałeś się do 8 stycznia 2020

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Przekaż w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.