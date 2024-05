Praca w nocy w 2024 roku. Czy dodatek zmieni się wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia?

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wyniesie 4300 zł. Ta zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Jak obliczyć dodatek do pracy nocnej?

Pora nocna obejmuje 8 godzin między 21:00 a 7:00. Pracodawca ma obowiązek precyzyjnie określić, które godziny są uznawane za porę nocną w danym miejscu pracy, jeżeli tego nie zdefiniuje, pracownik ma prawo do dodatku za każdą godzinę pracy wykonywanej między 21:00 a 7:00.

Autopromocja

Aby obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej, pracodawca powinien ustalić liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca nocna. W tym celu należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym, a następnie dodać do tej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Następnie należy obniżyć tak ustalony wymiar czasu pracy o 8 godzin z tytułu każdego święta występującego w miesiącu w innym dniu niż niedziela. Następnie trzeba podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej i pomnożyć otrzymaną stawkę godzinową przez 20 proc.

Zobacz również: Dodatek za pracę nocną 2023

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 roku, zmieni się także wysokość dodatku za pracę w nocy. Kwotę dodatku za pracę w porze nocnej dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.