Czy 17 grudnia 2023 to niedziela handlowa?

Pierwotnie miał być możliwy handel w Wigilię, w dniu 24 grudnia 2023 r., w niedzielę, w placówkach handlowych. Jednak rząd zaproponował aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to było uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. W związku z tym ustanowiono niedzielę handlową w dniu 10 grudnia 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na dzień 24 grudnia. Gdy zaś dzień 24 grudnia przypada w danym roku w niedzielę, to jest on objęty zakazem handlu.