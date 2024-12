Minimalne wynagrodzenie 2025 r. brutto, netto. Już od środy, 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie w 2025 r.? A co ze stawką godzinową?

Każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, a zgodnie z przepisami prawa – państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz.U.2024.1773 t.j.), wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Minimalne wynagrodzenie 2025 r. brutto

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. wynosić będzie 4666 zł brutto. Jest to wzrost o 366 zł w stosunku do aktualnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4300 zł brutto. Wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę w 2025 r. także ulegnie podwyższeniu. Od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 30,50 zł brutto za godzinę. Przekłada się to na wzrost o 2,40 zł w stosunku do aktualnej stawki godzinowej. Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł. Są kwoty wyższe od tych, które Rada Ministrów przedstawiła w czerwcu 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego. Początkowo, Rada Ministrów zaproponowało minimalne wynagrodzenie na poziomie 4626 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,20 zł brutto. Oznacza to wzrost o 40 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost o 30 gr. w przypadku minimalnej stawki godzinowej w stosunku do kwot zaproponowanych na Radzie Dialogu Społecznego.

Minimalne wynagrodzenie 2025 r. netto

Poniżej prezentujemy wyliczenie dotyczące tego, ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2025 r. netto. Przyjęliśmy, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę: pracuje w miejscu swojego zamieszkania, nie przystąpił do PPK, ma ukończone 26 lat, złożył PIT-2 i posiada przychody tylko z jednego stosunku pracy. Przy takich założeniach, kwota netto, jaką otrzyma (bez potrąceń), będzie wynosiła 3 510,92 zł.

