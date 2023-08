Płaca minimalna. Jak wzrastało w 2023 r.

Trwają żniwa - to gorący okres dla rolników, którzy prowadzą wzmożone prace w gospodarstwie. Niestety często dochodzi do wypadków przy pracy czy też chorób zawodowych. Do jakich świadczeń mają prawo rolnicy? Co przysługuje rolnikowi z KRUS? Kiedy i jak zgłosić wypadek przy pracy rolnika? Czym jest choroba zawodowa rolnika? Czy rolnik ma prawo do odszkodowania z powodu boreliozy?