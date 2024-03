Odprawa w związku z upływem kadencji - ile i dla kogo?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Zapewne nie każdy zostanie wybrany na kolejną kadencję. Co w takiej sytuacji, czy przysługuje jakaś rekompensata? Tak, ale komu przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji? Kiedy przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji? W jakiej wysokości przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji?

Komu przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji?

Przykład Odprawa pieniężna w związku z upływem kadencji przysługuje ściśle określonej grupie. Pieniądze należą się: Wójtowi,

burmistrzowi,

prezydentowi miasta,

burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy,

zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy,

pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,

staroście,

wicestaroście,

członkom zarządu powiatu,

marszałkowi,

wicemarszałkowi,

członkom zarządu województwa

Kiedy przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji?

Najważniejsze jest to, że odprawa się należy ww. podmiotom jeżeli ich stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji. Stosunek pracy nie może więc wciąż trwać.

Jak rozumieć upływ kadencji?

Przez upływ kadencji należy rozumieć zakończenie okresu, na który pracownik samorządowy zastał wybrany, na skutek upływu czasu. Prawa do tego świadczenia pracownik nie nabywa w razie wcześniejszego ustania stosunku pracy z wyboru na skutek innych przyczyn. Ustanie stosunku pracy z wyboru może być skutkiem różnych zdarzeń, takich jak odwołanie, rezygnacja, które to jednak sytuacje nie powodują powstania prawa do odprawy.

Odprawa a ponowny wybór i zatrudnienie w tym samym urzędzie

W sytuacji, gdy: wójt, burmistrz, prezydent miasta, burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, starosta, wicestarosta, członkowie zarządu powiatu, marszałek, wicemarszałek, członkowie zarządu województwa - zostaną ponownie zatrudnieni w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.

W jakiej wysokości przysługuje odprawa w związku z upływem kadencji?

Odprawa przysługuje w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Urlop bezpłatny a odprawa

Co ważne, w stosunku do takich osób jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, starosta, wicestarosta, członkowie zarządu powiatu, marszałek, wicemarszałek, członkowie zarządu województwa, nawet jeżeli nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym - to nie przysługuje im również odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Przepis art. 75 KP stosuje się we wszystkich tych sytuacjach, w których stosunek pracy nie został rozwiązany w związku z upływem kadencji, ale w inny sposób. Jeżeli więc stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie wyboru ulega zakończeniu z innych przyczyn, pracodawca zobligowany będzie do wypłaty odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (por. wyrok SN z 9.5.2000 r., I PKN 623/99, OSNAPiUS 2001, Nr 20, poz. 614). Jeśli zaś pracownik pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym (czyli w chwili wyboru pozostawał w stosunku pracy łączącym go z innym podmiotem, ale na czas pełnienia funkcji z wyboru był na urlopie bezpłatnym w tamtym zakładzie pracy), odprawa z art. 75 KP mu nie przysługuje. Ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym. Swój powrót powinien zgłosić w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Dopiero niedotrzymanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Brak kompetencji rady gminy do przyznawania odprawy dla wójta

W orzecznictwie funkcjonuje interesujący wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 maja 2011 r., IV SA/Gl 413/11, który wskazuje, że odprawa przysługująca wójtowi w związku z upływem jego kadencji jest związana bezpośrednio z rozwiązaniem stosunku pracy i jest świadczeniem odrębnym i niezależnym od wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to ma specyficzny charakter, jest przyznawane ściśle określonym osobom w związku ze sprawowaniem wymienionych funkcji oraz pod warunkiem upływu kadencji. Ustawodawca nie pozostawił zatem pracodawcy możliwości weryfikacji wysokości tejże odprawy. O tym, czy świadczenie to przysługuje oraz w jakiej wysokości, rozstrzyga sama ustawa. Rada gminy nie może więc przyznawać lub nie odprawy przysługującej wójtowi oraz ustalać jej wysokości.