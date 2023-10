Wynagrodzenie pracowników parków narodowych - będą zmiany już od 2024 r. Projekt rozporządzenia określa wysokość wynagrodzenia i dodatków w zależności od zajmowanego stanowiska w Służbie Parku Narodowego. Projekt wskazuje również na nagrodę jubileuszową, odprawy i wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Wynagrodzenie pracowników parków narodowych

Trwają prace i konsultacje nad rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą (dalej jako: rozporządzenie).

Na podstawie art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą, w tym:

kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników parków narodowych; inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składniki wynagrodzenia i ich kwoty, uzasadnione zwłaszcza pełnieniem określonej funkcji lub zajmowaniem określonego stanowiska, szczególnymi właściwościami pracy, warunkami wykonywanej pracy oraz kwalifikacjami zawodowymi pracowników – uwzględniając specyfikę i charakter pracy pracowników parków narodowych.

dodatek funkcyjny,

dodatek zadaniowy,

dodatek za pracę w systemie zmianowym,

dodatek za pracę w porze nocnej,

dodatek za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,

dodatek za wysługę lat,

premia motywacyjna,

nagroda jubileuszowa,

jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Jakie są stanowiska w Służbie Parku Narodowego?

1. Dyrektor parku

2. Zastępca dyrektora parku

3. Główny księgowy

4. Główny specjalista do spraw ochrony przyrody

5. Główny specjalista do spraw udostępnienia parku

6. Główny specjalista do spraw edukacji

7. Nadleśniczy

8. Konserwator obrębu ochronnego

9. Kierownik działu do spraw ochrony przyrody

10. Kierownik działu do spraw udostępniania parku

11. Kierownik działu do spraw edukacji

12. Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

13. Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej

14. Starszy specjalista do spraw ochrony przyrody

15. Starszy specjalista do spraw udostępniania parku

16. Starszy specjalista do spraw edukacji

17. Kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody

18. Kierownik zespołu do spraw udostępniania parku

19. Kierownik zespołu do spraw edukacji

20. Kierownik ośrodka hodowli zwierząt

21. Kierownik szkółki leśnej

22. Komendant Straży Parku

23. Zastępca komendanta Straży Parku

24. Dowódca grupy terenowej Straży Parku

25. Specjalista do spraw ochrony przyrody

26. Specjalista do spraw udostępniania parku

27. Specjalista do spraw edukacji

28. Leśniczy

29. Konserwator obwodu ochronnego

30. Starszy strażnik Straży Parku

31. Podleśniczy

32. Strażnik Straży Parku

33. Starszy strażnik

34. Referent techniczny

35. Przewodnik turystyczny

36. Strażnik

Zgodnie z projektem pracownik może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Dodatek zadaniowy przyznaje się na czas określony. Dodatek zadaniowy jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Praca w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych

Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych w wysokości:

1) do 5% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia – dla I stopnia uciążliwości lub szkodliwości;

2) do 10% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia – dla II stopnia uciążliwości lub szkodliwości;

3) do 15% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia – dla III stopnia uciążliwości lub szkodliwości;

4) do 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia – dla IV stopnia uciążliwości lub szkodliwości.

Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej

Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy;

6) 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy;

7) 500% miesięcznego wynagrodzenia – po 50 latach pracy.

Jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę czy rentę

Projekt wskazuje, że jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę czy rentę jest w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 10 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

4) sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

W projekcie wskazuje się, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik ma prawo do:

a) 80% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi mniej niż 15 lat,

b) 100% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;

2) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w okresie od 34 dnia niezdolności do pracy włącznie, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia w okresie od 15 dnia niezdolności do pracy włącznie – pracownik otrzymuje od pracodawcy świadczenie uzupełniające w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą odpowiadającą 100% wynagrodzenia a kwotą otrzymywanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;

3) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

4) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.