Jutro mija termin zgłoszeń - można zarobić 900 zł

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, już za miesiąc, bo 7 kwietnia 2024 r. pierwsza tura! Nie przegap terminu na zgłoszenie się jako członek obwodowej komisji wyborczej - można dorobić od 700 zł do 900 zł. Jeśli dojdzie do II - to dieta jeszcze bardziej wzrasta. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Ile zarabia członek obwodowej komisji wyborczej? Kiedy wybory samorządowe 2024?

