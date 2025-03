Nawet do 4 620 zł dla uczniów i studentów studiów dziennych jak i zaocznych. Wnioski do 31 marca 2025 r.

100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy. Można już składać wnioski.

Uwaga: można otrzymać nawet 600 zł dodatku do prądu! Kto z nas nie chciałby co miesiąc otrzymywać 100 zł dodatku finansowego przeznaczonego na energię elektryczną. Wiadomo - koszty prądu, życia, żywności i inne stale rosną. Dobrze więc, że chociaż część osób w społeczeństwie może liczyć na to wsparcie pieniężne. Okres objęty refundacją nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jak uzyskać świadczenie?