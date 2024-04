Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej?

Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

Wciąż trwają prace nad drukiem nr 30, tj. obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (dalej jako: projekt). Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł. W dniu 5 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na posiedzeniu Poseł Urszula Rusecka (PiS) odnosiła się do słów premiera Donalda Tuska, który wskazywał, że: „Obiecuję, że teraz będziemy pracować pilnie i jak najszybciej, żeby ta ustawa stała się faktem”. Posłanka wskazywał, że:

Autopromocja

"Ustawa ma tylko i wyłącznie dwa artykuły. (…) Nie można zasłaniać się brakiem środków w budżecie, nie można zasłaniać się innymi względami, ponieważ jeżeli się przygotowywało przez osiem lat do tego, aby objąć rządy, jeżeli cały czas przedstawiało się osobom z niepełnosprawnościami, że będzie realizowany ten oto punkt, to proszę bardzo, niech on będzie realizowany.".

Prace ostatecznie przyspieszyły, bo według stanu na dzień 10 kwietnia 2024 r. projekt skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a konkretnie skierowano do podkomisji stałej ds. osób z niepełnosprawnościami oraz włączenia społecznego. Prace więc trwają i "coś" się dzieje, jednak dość mozolnie. Projekt czeka jeszcze drugie i trzecie czytanie, później uchwalenie przez Sejm, Senat i podpis Prezydenta RP.

Internauci są podzieleni co do tego czy renta socjalna będzie podwyższona i komu powinna przysługiwać

Internauci prezentują różne stanowiska co do podwyższenia renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia za pracę, podkreślają w swoich komentarzach:

"Rencista socjalny niczym nie różni się od innych rent. Mam na myśli osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Do godnego życia ma każdy prawo.Jestem przekonany, że nawet jeśli to przejdzie przez Sejm i Senat to Prezydent albo zawetuje albo wyśle do TK. Wielu ludzi już pisze o tym do Prezydenta" [cyt. oryginalny].

" Dziekujemy za RENTE SOCJALNA 3.200 Netto Brutto 4.300 :) W koncu Osoby Niepelnosprawne Chore od urodzenia beda mogly zyc na poziomie :) w koncu wyjada pierwszy raz nad morze lub w gory bedzie nas stac na lekarza rehabilitacje ,jedzenie .Jezeli Panstwo zadba o najslabszych to swiadczy o tym ze w koncu nami rzadza ludzie ktorzy kochaja Niepelnosprawnych i nasz kraj itp :) " [cyt. oryginalny].

"Dla wszystkich rencistów powinno być podwyższone czy ktoś jest w stanie utrzymać za ponad 1600 zł osoba dorosła… leki opłaty i życie drogie a nie wszyscy niepełnosprawni dostawaja zasilki świadczenia i inne dodatki bo to jest tylko dla takich którzy są całkowicie niezdolni do egzystencji… Do pracy pójść żeby się dorobić nie każdy zakład chce przyjmować osoby niepełnosprawne… Jestem na rencie socjalnym z głębokim obustronnym niedosłuchem… nie mam żadnych dodatków świadczeń ani zasiłków i wiem co to znaczy i jakie jest życie… żyć za ponad 1600 to tylko usiać i płakać…" [cyt. oryginalny].