Jak pokolenie Z korzysta z ubezpieczeń zdrowotnych?

Pracowników, którzy są przedstawicielami pokolenia Z jest już ponad 1,4 miliona. Zetką jest więc prawie co dziesiąty pracujący w Polsce. Choć Zetki różnią się w podejściu do pracy od innych pokoleń, to podobnie jak pozostali cenią sobie prywatną opiekę medyczną jako benefit pracowniczy. Zetki najczęściej korzystają (oprócz internisty) z konsultacji ginekologicznych, dermatologicznych i okulistycznych.

Według opublikowanych pod koniec lipca danych Głównego Urzędu Statystycznego nt. polskich pracowników (Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.), przedstawiciele pokolenia Z stanowią już 9,5% zatrudnionych, łącznie jest ich ponad 1,4 mln. I z roku na rok będzie ich coraz więcej.

Pracą muszą pamiętać o nawykach pokolenia Z

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że ich podejście do pracy jest inne i będą musieli uwzględnić pewne istotne dla nich kwestie, jak zachowanie work–life balance czy chęć wykonywania pracy zgodnej z pasjami i zainteresowaniami. To tylko część czynników, które odróżniają ich od starszych pokoleń. Jednak mają z nimi też jedną istotną cechę wspólną – cenią sobie benefit pracowniczy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej.

Według raportu „Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce”, przygotowanego przez CPL Poland wśród 5 najważniejszych benefitów pracowniczych 34,03% Zetek wymienia opiekę medyczną (to 3. miejsce, wyżej notowane są tylko kursy i szkolenia 37,38 i dodatkowe dni wolne 36,46%).

– Najmłodsze pokolenie pracowników bardziej świadomie podchodzi do kwestii zdrowia. Otwarcie mówią o problemach i nie zwlekają z wizytą u lekarza, gdy pojawią się problemy. Dbają też o profilaktykę. Nie dziwię się więc, że sprawny dostęp do pomocy medycznej jest jednym z ich priorytetów. Pracodawcy powinni zatem dostosować zakres proponowanych benefitów do ich oczekiwań i potrzeb. To wcale nie musi oznaczać, że przedstawiciele pokolenie Z oczekują najbardziej rozbudowanych wariantów grupowego ubezpieczenia zdrowotnego czy pakietu medycznego. Choć nadal najwięcej osób korzysta z najwyższego wariantu ubezpieczenia, które oferujemy, to patrząc na ostatnie półtora roku, najbardziej dynamiczny przyrost ubezpieczonych zauważyliśmy w pakiecie podstawowym. W przypadku przedstawicieli pokolenia Z był to ponad 4,5-krotny wzrost, przy nieco ponad 2-krotnym zwiększeniu liczby osób korzystających z najwyższego wariantu ubezpieczenia – mówi Marcin Załęski, Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych SALTUS Ubezpieczenia.

Z jakich świadczeń medycznych korzysta pokolenie Z

SALTUS Ubezpieczenia przyjrzał się, które usługi zdrowotne najczęściej zamawiają najmłodsi pracownicy. To świadczenia, do których powinni mieć więc stały dostęp bez limitów.

Zetki najczęściej korzystają z:

konsultacji ginekologicznych,

konsultacji dermatologicznych,

badania TSH (hormon tyreotropowy) – kontrola tarczycy,

morfologii,

konsultacji okulistycznych.

– Lista nie uwzględnia kontaktów z internistą, ponieważ one zawsze są na pierwszym miejscu, niezależnie od grupy wiekowej. Jednak w przypadku pokolenia Z warto zwrócić uwagę na jedna ważną rzecz. Większość porad lekarza pierwszego kontaktu realizują zdalnie, za pomocą telemedycyny. Podobnie postępują także z konsultacjami specjalistycznymi, jeśli nie ma konieczności kontaktu bezpośredniego, wolą pomoc zdalną. W ten sposób realizują 10,9% porad specjalistycznych. W przypadku starszych pokoleń ten odsetek wynosi 7,9%. To ważny czynnik, o którym powinni pamiętać pracodawcy przy tworzeniu benefitu – dodaje Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie z dostępem do psychologa

Przy wyborze zakresu świadczeń warto też pamiętać, o tym, że dla Zetek dobrostan psychologiczny nie jest tematem tabu i otwarcie mówią o problemach i szukają pomocy. To widać również w przywołanym na początku raporcie Zoomersi w pracy. Wśród wspomnianych wcześniej 5 najważniejszych benefitów 13,46% osób wskazuje wsparcie psychologiczne oferowane przez pracodawcę.

Ten trend widzą także ubezpieczyciele. Większość towarzystw oferuje świadczenia psychologiczne i psychiatryczne w poszczególnych wariantach ubezpieczenia lub jako pakiety dodatkowe.