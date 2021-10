Niedziela handlowa - listopad 2021 ma 4 niedziele. Czy 7 listopada, 14 listopada, 21 listopada, 28 listopada to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Niedziela handlowa w listopadzie 2021 r. – kalendarz

Czy w listopadzie 2021 r. jest niedziela handlowa? Kalendarz października przedstawia aż 5 niedziel:

7 listopada 2021 r., 14 listopada 2021 r., 21 listopada 2021 r., 28 listopada 2021 r.

Czy to niedziele handlowe czy niehandlowe?

7 listopada, 14 listopada, 21 listopada, 28 listopada 2021 – czy to niedziela handlowa?

Pierwsza niedziela listopada 2021 r. przypada 7. dnia miesiąca. Jest to niedziela niehandlowa. Kolejne niedziele tego miesiąca również są niehandlowe. Listopad nie należy do wyjątków od zakazu handlu, kiedy to ostatnia niedziela miesiąca jest niedzielą handlową. W związku z powyższym 28 listopada sklepy również będą zamknięte.

Listopad 2021 (niedziela) Niedziela handlowa 7 listopada 2021 nie 14 listopada 2021 nie 21 listopada 2021 nie 28 listopada 2021 nie

Podsumowując, wszystkie niedziele listopada 2021 roku są niedzielami niehandlowymi.

Kiedy jest niedziela handlowa?

Niedziela handlowa występuje w Polsce tylko 7 razy w roku kalendarzowym. Zasadę tę wprowadza tzw. ustawa o zakazie handlu w niedzielę (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni). Zakaz handlu w niedziele i święta nie jest kategoryczny. Istnieje wiele wyjątków od tej reguły, np. podmiotowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Niedziela handlowa 2021 – kalendarz.

Oprócz tego, ustawa przewiduje kilka wyjątków w postaci właśnie niedziel handlowych. Kiedy są niedziele handlowe? Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Warto wiedzieć, że wypadające w niedzielę handlową święto ustawowo wolne od pracy, wprowadza tego dnia zakaz handlu.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Jeśli mamy listopad to najbliższa niedziela handlowa wypada dopiero w grudniu 2021 r. W ostatnim miesiącu roku będą dwie niedziele handlowe: 12 i 19 grudnia. Oto katalog niedziel handlowych w 2021 r.:

31 stycznia 2021 r. 28 marca 2021 r. 25 kwietnia 2021 r. 27 czerwca 2021 r. 29 sierpnia 2021 r. 12 grudnia 2021 r. 19 grudnia 2021 r.

Kolejna niedziela handlowa po grudniu będzie już w 2022 r. - 30 stycznia. Więcej o niedzielach handlowych w 2022 r. przeczytasz w artykule: Niedziela handlowa 2022 - kalendarz