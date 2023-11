Ramy organizacyjne DEI. Element sukcesu nowoczesnej organizacji

Współczesne korporacje są coraz bardziej świadome wagi różnorodności, równości i kultury włączania w miejscu pracy. DEI (diversity, equity i inclusion) odnosi się do praktyk zapewniających jednakowe traktowanie zatrudnionych niezależnie od różnic kulturowych, etnicznych i społecznych. Adaptacja ram DEI do strategii firmy sprzyja tworzeniu bardziej przekrojowego demograficznie środowiska pracy. To zwiększona tolerancja i przyczynek do poprawy efektywności, kreatywności i innowacyjności. Inicjatywy z tego obszaru są obecnie powszechnym już elementem polityki przedsiębiorstw, którym zależy na sukcesie rynkowym i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Działania związane z różnorodnością (ang. diversity) stają się coraz ważniejszym elementem funkcjonowania polskich firm. Według badania dotyczącego stanu zarządzania DEI przeprowadzonego na 10-lecie Karty Różnorodności przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 49 proc. przedsiębiorstw w Polsce zna pojęcie „zarządzanie różnorodnością”. Organizacje coraz częściej deklarują też tworzenie środowisk pracy promujących różne perspektywy i doświadczenia. Obejmuje to m.in. zapewnienie równego rozwoju dla pracowników z różnych grup społecznych.

Jak różnorodność przekłada się na sukces biznesowy

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że tego rodzaju inicjatywy nie są już tylko kwestią etyczną, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na kreatywność, innowacyjność i efektywność organizacyjną. To działanie realizowane poprzez proces rekrutacji, ale też budowę korporacyjnej kultury opartej na szacunku i otwartości.



„Staramy się tworzyć zróżnicowaną kadrę pracowniczą odzwierciedlającą indywidualność osób tworzących zespoły. Doceniamy unikalne perspektywy, doświadczenia i uwarunkowania osobiste. Wierzymy, że te działania sprzyjają innowacyjności i lepszemu podejmowaniu decyzji. Uwzględniamy parytety płci oraz doceniamy wartość dialogu międzypokoleniowego poprzez zatrudnianie osób w różnym wieku. Nasze działania DEI widać również w dorocznym raporcie NEXERA Heroes, w którym pokazujemy otoczenie pełne różnorodnych ludzi i inspirujących miejsc, stanowiących źródło motywacji i pomysłów. Widzimy przy tym, jak podłączenie do światłowodu wsparte dialogiem społecznym wyrównuje szanse cywilizacyjne i poprawia codzienny dobrostan naszych interesariuszy” – komentuje Justyna Chmielewska, Doradca ds. ESG w firmie NEXERA.

Jak firmy w Polsce zmieniają zasady gry

Rodzime przedsiębiorstwa coraz bardziej skupiają się na tworzeniu jednakowych warunków dla wszystkich pracowników niezależnie od ich pochodzenia czy tożsamości. Wyrównywanie szans dotyczy rozwoju zawodowego, wynagrodzeń, a także promowania balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także eliminację wszelkich form dyskryminacji. Poprzez różnorodne programy szkoleniowe prowadzona jest edukacja o równości, co przyczynia się do zmiany postaw i zachowań wśród personelu. Wdrażane warsztaty dotyczą często nieuświadomionych uprzedzeń, wzmacniają także kompetencje kulturowe i uczą komunikacji opartej na szacunku. Według raportu Workplace Diversity, Equality & Inclusion 30 proc. firm posiada w ramach działu HR stanowisko związane z zagadnieniem równości, a w ciągu ostatniego roku zostało zatrudnionych 80 proc. pełnoetatowych praktyków DEI. Powyższe wyniki wyraźnie pokazują, że temat ten staje się coraz bardziej popularny w środowisku biznesowym.



„Jako pracodawca zobowiązujemy się do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do zasobów i przywilejów w NEXERZE. Staramy się tworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy są traktowani z należytym szacunkiem i godnością. Indywidualne cechy nie mogą też stanowić wyłącznej przeszkody lub wyłącznego kryterium w dalszym rozwoju jednostki” – zapewnia Justyna Chmielewska.

Klucz do zespołowego sukcesu

Włączenie (inkluzja) w przedsiębiorstwie oznacza tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku, empatii oraz akceptacji różnic, co w praktyce przekłada się na stworzenie środowiska, w którym każdy pracownik czuje się doceniony i akceptowany. Inicjatywy związane z praktyką włączania obejmują m.in. tworzenie programów mentoringowych, wspieranie odważnych postaw oraz promowanie otwartego dialogu. Instytucje widzą inkluzję jako kluczową siłę napędową do rozwoju talentów i tworzenia harmonijnych, produktywnych zespołów, co finalnie oznacza dla korporacji wartość dodaną w postaci zwiększonej efektywności i satysfakcji pracowników.



„Tworzymy miejsce pracy, gdzie każdy czuje się mile widziany, doceniany i wspierany. Rozwijamy nowe grupy talentów poprzez ułatwienie powrotu do pracy m.in. osobom z niepełnosprawnościami. Jest to możliwe dzięki cyfrowym systemom wspomagającym aktywności zawodowe. Ważne, aby pracownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie podczas dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami i wątpliwościami. Telekonferencje umożliwiają współpracę osób o różnych specjalnościach, co sprzyja kreatywności przy tworzeniu i realizacji projektów. W naszej codziennej praktyce pracowniczej przełamujemy bariery, co z jednej strony jest kwestią naszego szacunku do współpracowników, a z drugiej praktycznym przejawem świadomości, jak ważnym elementem biznesowego sukcesu jest lojalny i zmotywowany zespół” – dodaje Justyna Chmielewska.

Krok w stronę odpowiedzialnego biznesu

Przyszłość organizacji oparta na wartościach DEI obejmuje długoterminowe zaangażowanie w tworzenie miejsca pracy promującego różnorodność, równość i włączenie na wszystkich szczeblach. Według globalnego raportu Culture Amp, aż 85 proc. praktyków i liderów DEI uważa, że firmy, w których pracują, realizują powyższe założenia. Poprzez strategiczne plany i wdrażane polityki organizacje starają się eliminować wszelkie formy dyskryminacji oraz tworzą warunki sprzyjające awansom pracowników z różnych grup społecznych i kulturowych. Osiąganie celów DEI wymaga budowy zrównoważonych struktur, gdzie zarządzanie różnorodnością staje się kluczowym elementem strategii biznesowych, wspierającym zarówno innowacyjność, jak i trwały rozwój. To także przemyślany zwrot na zewnątrz organizacji, oparty na kontakcie z bezpośrednim otoczeniem firmy i aktywizacji interesariuszy.



„Dbamy o różnorodność i włączanie poprzez podłączenie światłowodu, ale również poprzez dialog społeczny i zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Jesteśmy przy tym bardzo egalitarni, ponieważ do świata cyfrowych możliwości włączamy wszystkich zamieszkujących tereny, na których prowadzimy nasze inwestycje. Definiujemy przy tym internet jako portal do lepszego świata, w którym znajdziemy drogę do nowoczesnej edukacji, prowadzenia biznesu, rozrywki, a nawet szukania miłości. To wprost przekłada się na przewagę konkurencyjną na rynku, ale także pozytywny wizerunek naszej organizacji jako dojrzałej, nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie”

– podsumowuje Justyna Chmielewska.

