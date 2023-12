Jak być liderem przyszłości? Ekspert: Skup się na swoim potencjale i naturalnych cechach.

Współczesny świat jest pełen wyzwań. Czujemy presję dynamicznie rozwijających się technologii, zmieniających się oczekiwań młodszych pokoleń pracowników i nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak pandemie. Do tego dochodzi niestabilność ekonomiczna i polityczna. W takim środowisku liderzy muszą być elastyczni, dostosowywać się i poszukiwać nowych, często niestandardowych rozwiązań. Jednak czy są gotowi podjąć to wyzwanie? Jak sprostać oczekiwaniom współczesnego świata i stać się liderem przyszłości?

Często zastanawiamy się, co sprawia, że pewni ludzie osiągają lepsze wyniki w życiu i w pracy niż inni. Dostrzegamy, że niektórzy z nas mają niezwykłą zdolność do nawiązywania relacji, przekonywania innych do swojego punktu widzenia i forsowania własnych pomysłów. Z kolei inni wyróżniają się racjonalnym podejściem do problemów, skupieniem i determinacją w dążeniu do celu. Kiedy obserwujemy liderów w akcji, dostrzegamy te różnice. To nie tylko ostateczne efekty ich pracy robią wrażenie, ale przede wszystkim sposób, w jaki te efekty są osiągane. Czy jest to skutek ich naturalnych talentów, nabytej wiedzy, czy może po prostu doświadczenia? Jakie cechy i umiejętności decydują o tym, że stają się oni inspiracją dla innych?

Samoświadomość kluczem do sukcesu

Podziwiamy charyzmatycznych liderów, którzy działają z niezwykłą skutecznością. Marzymy o tym, by być tacy jak oni: podejmować trafne decyzje, wpływać na ludzi i inspirować ich do działania. Zastanawiamy się, co musimy w sobie zmienić, poprawić, czego jeszcze musimy się nauczyć, aby być tacy jak oni. Nie dostrzegamy natomiast tego, co jest najlepsze w nas samych i nie koncentrujemy się na rozwijaniu swojego potencjału.



Prawdziwy sukces rodzi się z głębokiej świadomości własnych talentów – taką tezę postawił Donald O. Clifton, wybitny amerykański psycholog, prezes instytutu Gallupa. Zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje, powinniśmy zastanowić się, co w nas jest wyjątkowe i jak możemy to wykorzystać. Jego badania doprowadziły do stworzenia testu Clifton StrengthsFinder, który pomógł wielu liderom odkryć swoje talenty, obszary największego potencjału i na tej podstawie budować mocne strony. Świadomość swoich obszarów siły i umiejętne wykorzystywanie ich w działaniu daje nie tylko doskonałe rezultaty w osiąganiu celów, ale też zwiększa naszą satysfakcję z tego, co robimy i jak żyjemy.

Lider, czyli kto?

Lider to nie tylko tytuł czy stanowisko. To przede wszystkim postawa. To sposób, w jaki patrzymy na ludzi, traktujemy ich, podejmujemy decyzje i radzimy sobie w trudnych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy zarządzamy wielkim przedsiębiorstwem, małym zespołem, czy po prostu jesteśmy aktywnymi członkami grupy, to właśnie nasze umiejętności liderskie decydują o tym, jak wpływamy na innych. W przywództwie chodzi nie tylko o to, co robimy i jakie decyzje podejmujemy, ale również o to, w jaki sposób działamy.



Oprócz analitycznego i logicznego myślenia, kluczowe są umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, kreatywność i inicjatywa – taki obraz lidera przyszłości rysuje raport Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum). Jednak równie ważne są kompetencje takie jak przywództwo, wpływ społeczny, elastyczność czy odporność psychiczna. Pytanie brzmi: w jaki sposób szukać tych cech w sobie i jak je rozwijać?

Odkryj swój potencjał

Przede wszystkim poszukaj pierwiastka lidera w sobie. Zastanów się, kiedy działasz najbardziej naturalnie, kiedy Twoje reakcje są autentyczne i kiedy myślisz w sposób, który jest dla Ciebie charakterystyczny. Jeżeli cały wysiłek i całą energię, którą poświęcasz na rozwój skoncentrujesz w obszarach swojego największego potencjału, osiągniesz niesamowite rezultaty.



Zbudujesz mocne strony, które pozwolą Ci osiągać kolejne sukcesy. Co nie mniej ważne zyskasz ogromną przyjemność z samego procesu działania, zgodnie ze swoimi naturalnymi cechami (talentami). Sukces najbardziej cieszy, kiedy działasz zgodnie ze sobą, w swój indywidualny, wyjątkowy sposób.

Zbuduj styl liderski

Budując, rozwijając kompetencje liderskie, przyglądaj się liderom, których szanujesz, którymi się inspirujesz. Obserwuj ich, analizuj ich zachowania i decyzje. Nie chodzi jednak o to, byś stał się ich dokładnym odbiciem, nie kopiuj, nie stawaj się ich klonem. Twoja siła tkwi w indywidualności. Te obserwacje powinny służyć Ci przede wszystkim do głębszego poznania siebie.



Samoświadomość jest kluczem do prawdziwego liderstwa. Dzięki niej możesz zbudować własną, unikalną drogę i styl przywództwa. Skupiając się na swoim potencjale i naturalnych cechach, zdobędziesz wszystkie niezbędne kompetencje, by stać się wybitnym liderem.



