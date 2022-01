Najbardziej depresyjny dzień roku 2022 r. to tzw. Blue Monday. Kiedy wypada? Jak pracodawca może wpływać na poprawę samopoczucia pracowników?

Już w poniedziałek [red. 17 stycznia 2022 roku] wypada najbardziej depresyjny dzień w roku. W tym dniu możemy odczuwać znaczny spadek sił zwłaszcza w pracy. Krótki dzień, niskie nasłonecznienie oraz pierwsze niezrealizowane postanowienia noworoczne mogą odbić się na efektywności w pracy. Pracodawcy powinni wesprzeć pracownika i dostarczyć energii do działania.

Najbardziej depresyjny dzień roku 2022

Blue Monday to najbardziej depresyjny dzień w roku, za który uznawany jest zawsze trzeci poniedziałek stycznia. W 2022 roku wypada 17 stycznia.

Co wpływa na złe samopoczucie pracowników?

Pandemia i przeniesienie pracy z biura do domu sprawiło, że pracownikom zaczęło brakować wielu elementów z codziennej, biurowej pracy takich jak bezpośrednie kontakty ze współpracownikami – 85%, spotkania przy kawie – 78% czy po prostu atmosfery biura – 68% - jak wynika z badania Dailyfruits. Brak bezpośredniego kontaktu pracowników utrudnia budowanie atmosfery i integrację zespołów, a także wpływa negatywnie na ich samopoczucie, a to może odbić się na jakości pracy zwłaszcza w okresie zimowym.

Jak pracodawca może poprawić samopoczucie pracowników?

Realizowane przez pracodawców działania na rzecz pracowników, powinny uwzględniać największe i bieżące potrzeby, również obecnie w zakresie samopoczucia. Gorsza koncentracja i kondycja psychiczna pracowników wynika również ze zmęczenia formą pracy zdalnej. Najczęściej respondenci wskazali, że największym wsparciem byłoby przeniesienie wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu – 47% odpowiedzi, stworzenie ergonomicznego miejsca pracy – 23% wskazań, bezpłatne spotkania ze specjalistami np. dietetykiem czy psychologiem – 19% odpowiedzi, szerszy pakiet opieki medycznej – 10% wskazań.

- Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość. Próbuje zaskoczyć ich pozytywnie, decydując się na różne akcje, np. wysłanie pracownikom na home office paczek z owocami, warzywami i innymi zdrowymi produktami, odpowiadając jednocześnie na ich potrzeby i obawy. Zestawy wysyłane do pracowników coraz częściej zawierają środki ochrony osobistej czy produkty stymulujące odporność takie jak imbir, sok malinowy, cytrusy czy czosnek. To zwiększa poczucie bezpieczeństwa i związuje pracowników z pracodawcą, który pokazuje takimi działaniami, ze pracownik jest dla niego ważny. Szukając nowych propozycji na integrację pracowników, firmy coraz częściej decydują się na organizację nietypowych wydarzeń firmowych jak np. live cooking online czy śniadania online, co popularyzuje zdrowe gotowanie w domach a forma eventu i wspólnego spędzania czasu po pracy lub innego niż rutynowego rozpoczęcia dnia, skutecznie budują relacje i redukują poziom stresu. To świetna reakcja na bieżące potrzeby pracowników w obszarze integracji i emocjonalnego wsparcia. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Samopoczucie pracowników a efektywność pracy

Pracodawcy, którzy potrafią dopasować się do zmieniających się warunków i potrzeb swoich pracowników, wiedzą że obecnie zadbanie o ich samopoczucie i energię do pracy to kluczowe zadania. Kluczowym sposobem na utrzymanie efektywności zawodowej i zaangażowania pracowników jest dostosowanie się do ich potrzeb. Organizacje, które będą starać się wspierać realnie osoby w pracy zdalnej, oferując wartościowe benefity, korzystnie wpływające na dobrostan psychiczny i fizyczny pracowników, zyskają nie tylko biznesowo, ale także wizerunkowo.

