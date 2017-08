Zasiłek rodzinny 2017/2018

Zasiłek rodzinny jest to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest co miesiąc przez okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października. W roku 2017 stawka zasiłku rodzinnego wynosi 95 zł, a najwyższa 135 zł, jest uzależniona od wieku dziecka. Ile będzie wynosił zasiłek rodzinny w 2018 roku?