Wysokość zasiłku rodzinnego 2017/2018

Dla kogo zasiłek?

Zasiłek rodzinny przysługuje :

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

reklama reklama

2) opiekunowi faktycznemu dziecka

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Świadczenie to jest przyznawane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat lub zakończenia nauki szkolnej jednak nie dłużej niż do 21 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka (tzw. becikowe) Opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego Samotnego wychowania dziecka Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zmiany w wysokości przyznawanych świadczeń

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2017 roku kwoty te miały wzrosnąć odpowiednio o 5 zł, 6 zł i 5 zł. Również kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego miały być podniesione od 7 zł do 10 zł. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej wycofało się z tego projektu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.