Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2025 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w 2025 roku zwiększyły się składki na ubezpieczenia społeczne. Ile wynoszą?

W przesłanym w czwartek, 9 stycznia 2025 r. komunikacie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2025 r. Na wstępie przypomniano, że przedsiębiorca, który nie korzysta z ulg w opłacaniu składek, zobowiązany jest do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy, która nie może być niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 r. kwota ta wynosi 8673 zł.

Ważne Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie korzystają z żadnych ulg, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie 5203,80 zł (60 proc. z 8673 zł).

"W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym chorobowym, którą przedsiębiorca będzie musiał opłacić w 2025 roku, wraz ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1773,96 zł. To o 173,64 zł więcej niż w roku 2024. Deklarując minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy za okres styczeń-grudzień 2025 r., składki dla przedsiębiorców kształtują się następująco: 1 015,78 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), 416,30 zł – na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), 127,49 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.), 86,90 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2025 r., 127,49 zł – na Fundusz Pracy (2,45 proc.). Łącznie daje to kwotę 1 773,96 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne)" - wskazano w komunikacie.

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca opłacający preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne odlicza je od podstawy, która nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 1399,80 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (z wyłączeniem ubezpieczenia zdrowotnego), wyniosą 442,90 zł, co stanowi wzrost o 34,74 zł w porównaniu do dotychczasowej kwoty. W komunikacie przekazano, że składki na ubezpieczenia społeczne w 2025 r. nie mogą być niższe od następujących kwot: 273,24 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), 111,98 zł – na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), 34,30 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.), 23,38 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2025 r. Łącznie wynoszą one 442,90 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Mały ZUS plus

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, które korzystają z ulgi "mały ZUS plus", opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2025 r. oznacza to, że podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 wynosi 260 190 zł.

