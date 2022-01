Czy strach jest skutecznym motywatorem?

Czy strach jest skutecznym motywatorem do pracy? Jak wpływa na naukę i współpracę? Czym jest bezpieczeństwo psychiczne?

Wynagrodzenie za pracę w święta - jak rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta to oprócz zwykłego wynagrodzenia także dodatek w wysokości 100%. Kiedy dozwolona jest praca w święto? Jak ją rozliczać?

9 wyzwań HR w 2022 roku

9 wyzwań HR w 2022 roku czyli z czym przyjdzie się zmierzyć pracownikom działów kadr i płac w najbliższym czasie. Zestawienie przygotowali eksperci firmy Quercus.

Od technostresu przez stres cyfrowy po higienę cyfrową do dobrostanu

Technostres czyli stres cyfrowy prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Czy higiena cyfrowa może pomóc w osiągnięciu dobrostanu? Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu?

Cyberbezpieczeństwo - praca i zarobki

Cyberbezpieczeństwo błyskawicznie zyskuje na znaczeniu. Praca w tym sektorze to szansa na wysokie zarobki i rozwój. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa są pilnie poszukiwani na rynku pracy. Z powodu braku ekspertów pracodawcy szkolą własnych pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.

Nowa Tarcza Antykryzysowa - wnioski od 17 stycznia 2022

Nowa Tarcza Antykryzysowa - można już składać wnioski. Komu (jakie kody PKD) przysługuje postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2021 r.?

Wyższe emerytury i renty KRUS 2022

Od 2022 roku emerytury i renty z KRUS będą wyższe. Dotyczy to świadczeń w kwocie od 484 zł do 2500 zł miesięcznie. Emerytury i renty do 12800 zł otrzymają zwrot nadpłaty podatku za styczeń 2022 r.

Urlop wychowawczy 2022

Urlop wychowawczy w 2022 roku otrzymuje się na wniosek. Czy jest płatny? Ile maksymalnie trwa urlop wychowawczy? Do jakiego wieku dziecka można wykorzystać ten urlop?

Mały ZUS 2022 do końca stycznia

Mały ZUS plus w 2022 r. - kto chce korzystać z ulgi, musi zgłosić to w ZUS do końca stycznia 2022 roku. Do kiedy należy złożyć dokumenty rozliczeniowe? Dla kogo jest Mały ZUS plus? Ile czasu można korzystać z ulgi?

Opłacanie składek KRUS od 2022 r. - 2 rachunki bankowe

Opłacanie składek KRUS od stycznia 2022 roku odbywa się na zmienionych zasadach. Udostępnia się dwa rachunki bankowe - do wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników i do wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Numery rachunków znajdują się poniżej w tabeli.

Urlop macierzyński 2022

Urlop macierzyński w 2022 roku – ile trwa i ile jest płatny? Zasady udzielania urlopu nie zmieniły się. Ile wynosi urlop macierzyński przy bliźniakach? Jak napisać wniosek o roczny urlop macierzyński?

Polski Ład - poradnik dla pracownika

Polski Ład wprowadza zmiany mające wpływ na wynagrodzenie pracownika. MRiPS udostępnia darmowy poradnik dla podatnika "Ulga dla klasy średniej".

Outsourcing kadr ma sens [WYWIAD]

Outsourcing kadr w dzisiejszych czasach daje dużo korzyści. Poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników w najdalszych regionach świata stało się antidotum na rozwiązywanie problemów kadrowych w polskich firmach.

Polski Ład dla emeryta i rencisty [PORADNIK]

Polski Ład dla emeryta i rencisty - MRiPS udostępnia darmowy poradnik. Jaką kwotę otrzyma emeryt i rencista przy świadczeniach w wysokości do 483 zł, od 484 do 2500 zł, powyżej 2500 do 4920 zł, powyżej 4929 do 12800 zł i powyżej 12800 zł brutto?

Polski Ład odroczony do 2023 roku?

Czy Polski Ład zostanie odroczony do 2023 roku? Apel o odroczenie terminu wejścia w życie nowych przepisów wystosowała Rada Przedsiębiorczości.

Najbardziej depresyjny dzień roku 2022

Najbardziej depresyjny dzień roku 2022 r. to tzw. Blue Monday. Kiedy wypada? Jak pracodawca może wpływać na poprawę samopoczucia pracowników?

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów bez wniosku

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów, który odbędzie się w lutym 2022 roku, nie wymaga złożenia wniosku. Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4920 do 12800 zł brutto otrzymają automatyczny zwrot.

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy w 2022 roku - jak ustalać? Ile wymiar czasu pracy wynosi w styczniu, lutym i kolejnych miesiącach roku? Czas pracy w 2022 roku przedstawia tabela. Ile godzin pracy jest przy pracy na niepełnym etacie?

Zasiłek chorobowy - zmiany od 2022, przepisy przejściowe

Zasiłek chorobowy - jakie zmiany w ustalaniu prawa do zasiłków weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku? Jak należy stosować przepisy przejściowe? Jak ustalać okres zasiłkowy? Co z zasiłkiem po ustaniu tytułu ubezpieczenia?

Cyberbezpieczeństwo a praca zdalna - 4 sposoby

Cyberbezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu przez upowszechnienie pracy zdalnej. Liczba cyberataków wciąż rośnie. Jak zadbać o bezpieczeństwo danych przy pracy zdalnej? Oto 4 podstawowe sposoby.

Zwolnienie z PPK dla mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie uruchamia tego programu. Po zakończeniu roku obrotowego powinien jednak sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie z PPK nie jest więc bezterminowe.

Możliwość pracy zdalnej ważna dla kandydatów

Możliwość pracy zdalnej jest bardzo ważna dla kandydatów odpowiadających na oferty pracy. Około 30% z nich rezygnuje z rekrutacji, gdy dowiaduje się o braku pracy zdalnej. Jakie plusy ma home office?

ZUS RPA - kto i kiedy składa?

ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej. Kto i kiedy składa go do ZUS? Obowiązek wysłania raportu dotyczy m.in. przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień w styczniu. Kiedy jeszcze istnieje obowiązek złożenia ZUS RPA wraz z DRA?

Kobieta zwolniona z pracy kierowcy autobusu z powodu wzrostu

W Wielkiej Brytanii kobieta została zwolniona z pracy kierowcy autobusu z powodu zbyt niskiego wzrostu. Zaoferowano jej pracę na innych trasach w niższym wymiarze i za niższe wynagrodzenie.

Kompetencje przyszłości - branża ICT

Kompetencje przyszłości w branży ICT (information and communication technologies) - sprawdź, na jakie umiejętności warto postawić już teraz. Kompetencje cyfrowe będą najważniejsze. Wraz ze zmianami na rynku pracy powinien zmienić się również system edukacji.