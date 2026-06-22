Kod niepełnosprawności 08-T. Do czego uprawnia takie orzeczenie w 2026 i 2027 roku?

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Co może się zmienić w roku 2027? Rozwiewamy wątpliwości!

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Co oznacza kod 08-T w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności?

Symbol przyczyny niepełnosprawności 08-T oznacza choroby układu pokarmowego, w tym: • choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji, • stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami, • przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania, • przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby, • przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii, • nowotwory układu pokarmowego.

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Ważne Jak zatem widać, symbol oznacza rodzaj schorzeń, nie wymienia jednak konkretnych jednostek chorobowych. Aby dane schorzenie mogło być podstawą do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, musi spowodować naruszenie sprawności organizmu.

Kod 08-T może występować obok innych symboli. Przepisy dopuszczają tu maksymalnie trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

O tym na jakie rodzaje wsparcia może liczyć osoba z niepełnosprawnością, zależy nie tylko od kodu niepełnosprawności. Ważne są też wskazania w orzeczeniu, a przede wszystkim – stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

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Kod 08-T a znaczny stopień niepełnosprawności w 2026 roku

Do najważniejszych uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - bez względu na kod niepełnosprawności - możemy wyróżnić pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym mogą dostawać zasiłek pielęgnacyjny. Aktualnie wynosi on 215,84 zł i nie zależy od dochodu. Przy spełnionym kryterium dochodowym (1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł dla osoby w rodzinie) można ubiegać się o zasiłek stały. Jego wysokość zależy od sytuacji materialnej i maksymalnie wynosi 1229 zł. Od progów dochodowych uzależnione są też inne zasiłki takie jak okresowy czy celowy.

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Jeśli osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9), to może otrzymać kartę parkingową.

Dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym przewidziano również najwyższe dofinansowania do zatrudnienia. W 2026 r. (podobnie jak w roku 2025 ) wynosi ono maksymalnie 2 760 zł. Warto pamiętać, iż symbol niepełnosprawności 08-T nie należy do tzw. schorzeń specjalnych uprawniających do wyższego dofinansowania.

Pamiętajmy, iż osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym korzystają w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy i zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.

Symbol 08-T a umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026

Pomoc dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z reguły odznacza się koniecznością spełniania dodatkowych kryteriów. I tak zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Podobnie jak przy stopniu znacznym, niepełnosprawność umiarkowana daje prawo do zasiłków z pomocy społecznej np. stałego i okresowego.

Jeśli chodzi o kartę parkingową, to przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, orzeczenie musi dodatkowo zawierać określony symbol (poza znacznie ograniczoną możliwością poruszania się i wskazaniem w orzeczeniu). Co ważne, kod 08-T w orzeczeniu o stopniu umiarkowanym nie uprawnia do karty.

W pracy stopień umiarkowany – bez względu na konkretny symbol – uprawia do krótszego czasu pracy, dłużnego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Z kolei pracodawca, spełniający określone wymogi, może otrzymać do 1 550 zł miesięcznie dofinansowania do zatrudnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przykład Warto też sprawdzić w swoim mieście prawo do ulg w przejazdach. Przykładowo, w Warszawie umiarkowany stopień niepełnosprawność z symbolem 08-T uprawnia do 50% zniżki.

Orzeczenie 08-T a lekki stopień niepełnosprawności w 2026 roku

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie ma tak szerokich uprawnień jak przy stopniu umiarkowanym i znacznym. Przede wszystkim nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Nieco niższe jest też dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON. Wynosi ono 575 zł.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim mogą otrzymać z MOPS zasiłek okresowy (jeśli spełniają progi dochodowe) czy zasiłek celowy.

Czy na 2027 rok są zaplanowane zmiany dla osób z niepełnosprawnościami?

Na 2027 rok przypada ustawowa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych (poza świadczeniem pielęgnacyjnym) i kryteriów dochodowych. Do 15 sierpnia 2027 r. Rada Ministrów podejmie zatem ostateczną decyzję o wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, która miałaby obowiązywać od listopada przyszłego roku. Co jednak istotne, sama weryfikacja nie oznacza jeszcze obowiązkowej podwyżki.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w 2027 r. nie powinny wzrosnąć kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Podsumowanie

Symbol niepełnosprawności 08-T jest jedną z ważnych informacji w orzeczeniu. Najczęściej zakres dostępnego wsparcia zależy od konkretnego stopnia niepełnosprawności oraz innych elementów orzeczenia.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Symbol przyczyny niepełnosprawności 08-T [FAQ]

Czy kod 08-T uprawnia do świadczenia wspierającego? Sam symbol przyczyny niepełnosprawności nie decyduje o przyznaniu świadczenia wspierającego. Osoba, która posiada orzeczenie, powinna jeszcze uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Z dokonanego przez resort rodziny przeglądu funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym wynika, iż świadczenie otrzymują osoby z różnymi symbolami w orzeczeniu, w tym 08-T. Czy z symbolem 08-T mogę dostać orzeczenie na stałe? To na jak długo zostanie przyznane orzeczenie, zależy od konkretnej sytuacji. Orzeczenie na stałe jest wydawane wtedy, z gdy według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.

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