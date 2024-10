Błąd w nowych przepisach: Zaświadczenia osób niepełnosprawnych. PFRON wskazuje na dofinansowania. Po nowelizacji do 4140 zł [Przedłużenie ważności orzeczeń]

Jak działa system przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności?

Rząd wprowadził nowy system przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Do czasu wydania "nowego" orzeczenia, "stare" obowiązuje przez określony w ustawie czas. Jest to "nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność orzeczenia." W okresie między "starym" a "nowym" orzeczeniem, osoba niepełnosprawna okazuje zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera informację, do kiedy powiatowy zespół orzekania przedłużył ważność pierwotnego orzeczenia. Po okazaniu go w MOPS (albo innym urzędzie), przedłuża się np. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego albo rodzinnego.

Ważne Nowy system przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności wprowadził zaświadczenia dla osób niepełnosprawnych. Dokument informuje, o ile miesięcy powiatowy zespół ds orzekania o niepełnosprawności przedłużył ważność orzeczenia. Pracownik nie ma obowiązku prawnego okazania zaświadczenia pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne. A od tego zależą dofinansowania z PFRON wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Komunikat PFRON: Przedłużenie ważności orzeczenia a refundacja dla przedsiębiorcy

Komunikat PFRON: Dla dalszego korzystania z wsparcia od ZUS, powinieneś otrzymać od pracownika:

kopię zaświadczenia, które potwierdzi, że pracownik złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz określi termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie

kopię nowego orzeczenie, gdy zostanie wydane. Istotne jest, aby pracodawca pozyskał od pracownika informację, kiedy było wydane kolejne, ostateczne orzeczenie, aby prawidłowo zakończyć przedłużenie poprzedniego orzeczenia. Ma to znaczenie zwłaszcza, gdy kolejne orzeczenie przyznaje niższy stopień, nie wskazuje schorzeń szczególnych lub w ogóle nie przyznaje statusu osoby niepełnosprawnej.

Jak obliczyć okres przedłużenia ważności orzeczenia?