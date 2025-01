1000 zł dodatku motywacyjnego z rządowego programu dofinansowań nie jest wliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Stanowisko RIO w Lublinie

1000 zł dodatku motywacyjnego wypłacanego z rządowego programu dofinansowań nie jest wliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

24 czerwca 2024 r. Rada Ministrów uchwaliła rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Celem programu jest wsparcie kadr pomocy społecznej, czyli pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Program realizowany jest od 1 lipca 2024 r do 31 grudnia 2027 r. Finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatek motywacyjny adresowany jest do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych ( w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych), domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego), ośrodków interwencji kryzysowej, a także ośrodków wsparcia.

Dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie. Wyjątkiem są okresy czasowej niezdolności do pracy. Wypłacany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przypadającego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. Wysokość dodatku to 1000 zł brutto. Dodatek ten nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Co ważne, otrzymywanie dodatku nie może pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia. Nie może także zastąpić innych przyznanych przez pracodawcę dodatków.

Starosta bialski zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie uwzględniania dodatku motywacyjnego przy wyliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wynika, że powyższy dodatek nie może być uwzględniany w podstawie naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wskazała, że w załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. określono warunki wypłacania przedmiotowego dofinansowania. Wspomniała przytaczany już w artykule fragment załącznika, stanowiący, że dodatek motywacyjny otrzymany w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. W wyjaśnieniu RIO przypomniała także, że zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, dofinansowanie z rządowego programu pomocy społecznej nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat, wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Wobec powyższego, w ocenie tutejszej Izby dodatek motywacyjny wypłacany na podstawie przedmiotowej Uchwały Rady Ministrów nie jest wliczany do podstawy naliczania świadczeń oraz do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego – przekazano.

W tym samym czasie uchwalono także jeszcze dwa inne rządowe programy pomocy społecznej: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” oraz rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. Pierwszy z nich, adresowany jest do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka. Jego celem jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Drugi zaś adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą instytucje opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub zespołu żłobków lub klubów dziecięcych lub zatrudniają dziennego opiekuna w dniu wejścia w życie Programu i poniosą w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w kolejnych latach realizacji Programu wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach, a także do tych JST, które takie miejsca utworzą. Ten program ma na celu podniesienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.

