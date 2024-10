Ile dni urlopu dla pracownika w 2025 r. Czy urlop będzie zależy na stażu pracy? Kto może liczyć na wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego w 2025 r.? Co z urlopem na żądanie? W jakich przypadkach pracodawca może przesunąć pracownikowi urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z kodeksem pracy, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Ile dni urlopu dla pracownika w 2025 r.

Już w tym momencie pracownicy mają wymiar urlopu wypoczynkowego zależny od stażu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych poniżej 10 lat, przysługuje im 20 dni urlopu, a w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego wydłuża się do 26 dni. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę odpowiednio brane jest 20 lub 26 dni urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, do pełnego dnia.

Czy urlop będzie zależy na stażu pracy?

Jak już wyżej zostało wspomniane, urlop wypoczynkowy jest zależny od stażu pracy pracownika. Pracownikowi przysługiwać może 20 dni w przypadku, gdy jest zatrudniony poniżej 10 lat oraz 26 dni, w przypadku, gdy jest zatrudniony powyżej 10 lat. Warto pamiętać o tym, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wliczany jest także czas, który dany pracownik poświęcił wcześniej na naukę. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się także:

przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,

przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej

5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych),

4 lata w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,

6 lat w przypadku ukończenia szkoły policealnej,

8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Należy jednak pamiętać, że wyżej wymienione okresy nauki nie sumują się. Oznacza to, że maksymalnie można uzyskać 8 lat do okresu pracy. W związku z tym,, wystarczy przepracować dodatkowe dwa lata na umowie o pracę, by uzyskać pełny wymiar urlopowy, w wysokości 26 dni. Jeszcze w kwietniu 2024 r. pojawiły się propozycje dotyczące naliczania stażu pracy, gdzie pracownik po przepracowanych 25 latach zyskałby dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego. Oznaczałoby to, że po przepracowanych 25 latach, można by było liczyć na 36 dni urlopu wypoczynkowego. Obecnie na dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego mogą liczyć osoby niepełnosprawne. Sprawdź: Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych w 2025 r.

Urlop na żądanie 2025

A jak będzie wyglądała kwestia urlopu na żądanie w 2025 r.?

Przesunięcie terminu urlopu przez pracownika lub przez pracodawcę

Czasem zaplanowany urlop wypoczynkowy musi zostać przesunięty. Może tego dokonać zarówno pracownik jak i pracodawca. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. W przypadku pracodawców, przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.