ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. Oszuści podszywają się pod pracowników Zakładu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. W przesłanej informacji przypomniano, że ZUS nie kieruje do swoich klientów drogą mailową informacji z prośbami o podanie danych wrażliwych czy o błędnym logowaniu do PUE ZUS, w których zachęca do otwierania plików lub linków.