Dwa nowe świadczenia dla pracujących rodziców dzieci do 3 roku życia! Wnioski już od 1 października 2024 roku

Od dnia 1 października 2024 roku można składać wnioski o dwa nowe świadczenia dla pracujących rodziców małych dzieci. Aktywni rodzice w pracy i aktywnie w żłobku można otrzymać na dziecko od 1 do 3 roku życia. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Nowe świadczenia dla pracujących rodziców dzieci do 3 roku życia

Rodzice dzieci do lat 3 już od października będą mogli skorzystać z trzech różnych rodzajów wsparcia, które pomogą im połączyć pracę z wychowywaniem dzieci. „Aktywni rodzice w pracy” i „aktywnie w żłobku”, to programy przeznaczone dla rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Ci, którzy zdecydują się na pozostanie w domu - mogą dostać pieniądze z programu „aktywnie w domu”.

Wnioski o 1500 zł od 1 października 2024 roku

Nabór elektronicznych wniosków ruszy 1 października 204 roku. Program „Aktywnie w domu” zastąpi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. - Wysokość wypłat pozostaje taka sama, czyli jest to na dziecko nadal 500 złotych miesięcznie wypłacane przez dwa lata. W sumie wypłacimy na dziecko, którym opiekuje się sam rodzic - tak jak do tej pory 12 tysięcy zł – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że sporo większe kwoty dostaną ci rodzice, którzy zdecydują się na podjęcie pracy. 1500 złotych miesięcznie na dziecko (1900 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności) to pieniądze, na które mogą liczyć rodzice, gdy do dziecka zatrudnią nianię lub wyślą malucha do żłobka.

Aktywnie w żłobku zamiast żłobkowego

„Aktywnie w żłobku” – zastąpi od października dotychczasowe „żłobkowe”, które wynosi obecnie 400 zł i jest przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku. Żeby dostać zamiast 400 zł wsparcie w wysokości 1500 zł trzeba będzie jednak wysłać wniosek do ZUS. - Pieniądze nie są zależne od dochodów rodziców, nie są także opodatkowane ani „oskładkowane” a to oznacza, że co miesiąc wypłacimy pełne 1500 zł – zapewnia Kowalska-Matis.

Nowe przepisy a poprzednie świadczenia

Równocześnie za ten sam miesiąc, na to samo dziecko można dostawać pieniądze tylko z jednego programu. To rodzice podejmują decyzję, z którego programu chcą skorzystać. Jeśli wcześniej mieli przyznane pieniądze w ramach RKO lud „żłobkowego” mogą przy tych programach nadal zostać. Mogą też złożyć wniosek o pieniądze z nowych programów.

Rodzice będą mogli także wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia, czyli zrezygnować z jednej formy wsparcia i przejść na inną. - Ale podkreślam - w danym miesiącu na dane dziecko mogą dostawać tylko jedno świadczenie – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Pytania o nowe świadczenia z programu "Aktywny rodzic"

Rodziców poszukujących informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z programu „Aktywny Rodzic” ZUS na Dolnym Śląsku zaprasza do skorzystania z wiedzy ekspertów w czasie dyżurów telefonicznych poświęconych nowemu programowi. Wystarczy w wymienionym dniu i godzinie zatelefonować żeby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące programu – zapewnia rzeczniczka.

Najbliższe terminy dyżurów:

9.09. (Poniedziałek) w godz. od 10: 00 do 12: 00 - nr tel. 76 852 57 02

12.09. (Czwartek) w godz. od 10: 00 do 12: 00 - nr tel. 76 819 57 59

24. 09. (Wtorek) w godz. od 9.00 Do 11.00 – Nr tel. 75 646 86 63

Kto może dostać pieniądze z nowego programu? Od kiedy i w jakiej wysokości będą wypłacane pieniądze? Od kiedy można wysyłać wnioski do ZUS Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosków o wypłaty?

Jak przypomina rzeczniczka, wnioski będą przyjmowane tak jak do tej pory wyłącznie elektronicznie. Wniosek złożony w formie papierowej nie zostanie przez ZUS rozpatrzony. Wszystkie informacje na stronie ZUS