Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak znajdują mieszkanie imigranci pracujący w Polsce?

Z badania wynika, że niemal połowie imigrantów pracujących w Polsce (47%) zakwaterowanie zapewnił pracodawca lub agencja pracy, co sugeruje istotną rolę tych podmiotów w procesie zakwaterowania cudzoziemców w naszym kraju. Ponadto zdecydowana większość respondentów (80%) wyraża zadowolenie z tego rozwiązania. Co trzeci badany znalazł miejsce zamieszkania samodzielnie (33%), a co drugi w chwili zatrudnienia miał już zakwaterowanie (22%).

Autopromocja

Źródło zewnętrzne

Andrzej Korkus, prezes EWL Group, zauważa, że w ostatnich latach rynek kwater pracowniczych w Polsce doświadczył istotnych przemian, a zwiększone zainteresowanie tym segmentem, napędzane jest m.in. przez mobilność siły roboczej oraz zmieniające się potrzeby mieszkaniowe pracowników.



„Wobec narastającego od lat deficytu siły roboczej, pracodawcy w Polsce tradycyjnie angażują się w proces zakwaterowania swoich pracowników, zdając sobie sprawę z tego, że zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy. Przez kilka lat było to dużą przewagą konkurencyjną polskiego rynku pracy na tle Europy Zachodniej. Potwierdza to pierwsze w Polsce badanie sytuacji mieszkaniowej pracujących imigrantów. To istotny fakt, który wskazuje na znaczącą rolę przedsiębiorców w procesie integracji cudzoziemców w Polsce” – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus.

Najlepsze mieszkanie blisko pracy

Badanie pokazało, że w przypadku obcokrajowców podejmujących pracę w naszym kraju obserwowana jest tendencja do wyboru miejsca zamieszkania blisko miejsca zatrudnienia. Jedynie 23% cudzoziemców w Polsce wskazuje, że czas podróży do ich aktualnego miejsca pracy przekracza 15 minut. Z kolei 38% imigrantów dojeżdża do miejsca pracy w czasie nieprzekraczającym 15 minut, a identyczny odsetek, czyli 39% badanych, deklaruje możliwość dotarcia pieszo do miejsca zatrudnienia w analogicznym przedziale czasowym.

Źródło zewnętrzne

Istotny w tym kontekście jest również fakt, że aż 43% respondentów najpierw znalazło miejsce zamieszkania, a później szukało zatrudnienia, co podkreśla jak istotny wpływ mają kwestie zakwaterowania na wybór miejsca zatrudnienia imigrantów w Polsce.

Źródło zewnętrzne

Zdaniem Marii Dąbrowskiej, prezes RentLito, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych przez pracodawców jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy.



„Wynajmujący kwatery będą musieli się otworzyć się na najem do dotychczasowych lokatorów – zamiast współpracy tylko z jego pracodawcą. Dla pracownika wpływ na wybór konkretnej kwatery to coraz ważniejsza sprawa, nawet jeśli oznacza to mniejsze bezpieczeństwo transakcji dla gospodarza” – podkreśla prezes RentLito.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

****

Badanie sondażowe „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce” zostało przeprowadzone w dniach 13 listopada – 21 grudnia 2023 roku przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięło udział łącznie 400 cudzoziemców z kilkunastu krajów, którzy są zatrudnieni w Polsce.