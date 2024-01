Urlopy macierzyńskie dla matek wcześniaków to priorytet resortu rodziny i pracy. Będą zmiany w przepisach?

Kwestia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków to jeden z priorytetów resortu rodziny, pracy i polityki społecznej – zapewniła jego szefowa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że 15 lutego w tej sprawie odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami strony społecznej.

Szefowa MRPiPS odwiedziła w poniedziałek Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora „Senior plus”. Tam po spotkaniu była pytana przez dziennikarzy o planowane zmiany w urlopach macierzyńskich dla matek wcześniaków. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że kwestia urlopów jest jednym z priorytetów kierowanego przez nią resortu. Zapowiedziała, że 15 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w tej sprawie.

Autopromocja

Urlopami dla matek wcześniaków zajął się ministerialny zespół

W ministerstwie powstał roboczy zespół ds. poprawy sytuacji wcześniaków i ich rodziców – przypomniała Dziemianowicz-Bąk. „Zabraliśmy się do pracy nad potencjalnymi zmianami w przepisach, które odpowiedziałyby na oczywiste potrzeby mam wcześniaków. Będziemy pracować tak, aby z jednej strony wypracować rozwiązania, które pomogą mamom wcześniaków i noworodków hospitalizowanych po narodzinach, a z drugiej strony nie będą żadnym uszczerbkiem dla mam dzieci urodzonych w terminie i zdrowych” – powiedziała.



„Chodzi o to, aby nikomu nie ograniczać i nie odbierać czasu przeznaczonego na urlop macierzyński, żeby nie tworzyć w nim przerw” – zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk. Z drugiej strony – dodała – „przebywanie z dzieckiem w szpitalu w pierwszych tygodniach od urodzenia, nie jest urlopem w takim sensie, w jakim chcielibyśmy go rozumieć”.

Razem dla Wcześniaków apeluje do rządu

Na początku stycznia Dziemianowicz-Bąk spotkała się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla Wcześniaków”. W trakcie spotkania na jej ręce została złożona petycja dotycząca urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków od momentu wypisu dziecka ze szpitala do domu i zwolnienia lekarskiego w czasie hospitalizacji dziecka po urodzeniu.

W swoim apelu matki wcześniaków przebywające na urlopie macierzyńskim proszą m.in. o wydłużenie urlopu macierzyńskiego o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. W tym okresie rodzice wcześniaków spędzają znaczną ilość czasu na wizytach lekarskich oraz różnorakich terapiach wspierających rozwój dziecka.

(PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo