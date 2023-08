Filmowcy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. RPO interweniuje w sprawie prawa do wypoczynku

Osoby wykonujące zawody związane z produkcją audiowizualną, zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. Rozwiązanie tego problemu wymaga zmian prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy takie zmiany są możliwe.

Problem braku uregulowania norm dotyczących minimalnego czasu wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przedstawił Rzecznikowi Praw Obywatelskich Związek Zawodowy Filmowców. Zdaniem RPO stanowisko ZZF co do ustawowego zapewnienia takim osobom prawa do odpoczynku zasługuje na wsparcie.

RPO pyta ministra o zmiany ustawowe

Dlatego też zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego z prośbą o stanowisko co do możliwości podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie.

To nie pierwszy raz, kiedy RPO zajmują się tą sprawą. W październiku 2022 r. Rzecznik skierował do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg wystąpienie dotyczące potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Wskazał m.in., że naruszeniem istoty konstytucyjnego prawa do odpoczynku w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest brak ochrony prawnej jednostki, która nie ma realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a zatrudnienie cywilnoprawne jest jedynym źródłem utrzymania.

Z treści odpowiedzi na wystąpienie wynika, że zdaniem minister Maląg rozwiązania problemu prawa do minimalnego, obligatoryjnego odpoczynku dobowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia) wykonujących zawody związane z produkcją audiowizualną, należy poszukiwać poprzez unormowanie tej materii w odrębnej ustawie.