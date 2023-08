Pracownicy: Jak odpoczywamy w pracy i po pracy

Ponad jedna czwarta Polaków odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie. Niestety nie każdy może sobie na taki urlop pozwolić. Zbadani przez Pracuj.pl polscy pracownicy mają jednak swoje sposoby na relaks w trakcie i po pracy, które pozwalają im utrzymywać równowagę fizyczną i mentalną. Od długich weekendów, przez medytację, po krótkie przerwy w trakcie dnia.

Jak Polacy odpoczywają w pracy i po pracy? Jakie są ich metody na zachowanie równowagi w życiu, kiedy kończą się dni urlopowe? Aby to sprawdzić, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na próbie 1736 aktywnych zawodowo Polaków w wieku 18–65 lat. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Najważniejsze informacje

Ponad jedna czwarta badanych deklaruje, że są zmęczeni bieżącymi zadaniami.

36% respondentów wskazuje, że na co dzień wyczekują zakończenia dnia pracy.

27% odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie.

67% badanych wyjazdy na długie weekendy pozwalają odpocząć od obowiązków.

57% deklaruje, że sport pomaga im zachować sprawność fizyczną i intelektualną w pracy.

Dobra kawa, muzyka czy posiłek – to wybrane czynniki, które poprawiają samopoczucie.

Pracownicy wyczekują końca dnia pracy

Pracujący Polacy wyczekują urlopu, ale i przysłowiowej 17:00. Ponad jedna czwarta badanych deklaruje, że są zmęczeni bieżącymi zadaniami. Taka sytuacja w długotrwałej perspektywie może wpływać na samopoczucie, a w konsekwencji doprowadzić nawet do wypalenia zawodowego.

Liczby niestety nie są optymistyczne także w innych badanych aspektach – aż 36% respondentów badania Pracuj.pl wskazuje, że na co dzień wyczekują oni zakończenia dnia pracy. Ten negatywny trend łagodzą respondentom dni wolne. Większość badanych Polaków najchętniej wybrałaby się na długi urlop – 27% deklaruje, że odczuwają potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie. Niestety nie każdy ma taką możliwość, ale na szczęście pomocne są długie weekendy.

Krótkie i długie wyjazdy lekiem na bolączki Polaków

Choć pracownicy nie zawsze mogą pozwolić sobie na długi urlop, to satysfakcjonujące są dla nich nawet krótkie wyjazdy. 67% badanych wskazuje, że wycieczki w ciekawe miejsca na długie weekendy są formą odpoczynku, która pozwala im odpocząć od trudów pracy. Częściej takie wytchnienie w około-weekendowych wyprawach odnajdują jednak kobiety (72%) niż mężczyźni (64%).

Pracuj.pl

Terapeutyczny wymiar wyjazdów widoczny jest także w badaniach dotyczących tzw. workation. Takie połączenie pracy i wypoczynku w ciekawych miejscach cieszy się coraz większym zainteresowaniem – 49% kandydatów jest skłonnych do aplikowania na ofertę pracy, jeżeli firma umożliwia pracę zdalną z zagranicy. Niemal połowa Polaków (47%) wskazuje, że praca umożliwiająca wykonywanie obowiązków z zagranicy lub z podróży pasuje do nich i czuliby się w niej dobrze.

Jednocześnie na rynku pracy funkcjonuje duża grupa osób, które nie mogą pozwolić sobie na takie rozwiązanie – równo połowa badanych wskazuje, że specyfika ich zawodu nie pozwoliłaby na ułożenie pracy w taki sposób, by możliwe było jej wykonywanie w trakcie podróży. Dobrą alternatywą dla takich osób będą więc właśnie krótkie urlopy i wyjazdy około-weekendowe.

Aktywność i rytuały pozwalają zachować balans

Polacy jeżdżą więc w ciekawe miejsca, co zapewnia odrobinę wytchnienia, ale by na co dzień pozostać w zawodowej formie, badani podkreślają dodatkowo duże znaczenie sprawności fizycznej. 57% respondentów wskazuje, że uprawianie sportu pomaga im zachować sprawność fizyczną, ale także intelektualną. Najczęściej taką deklarację składają przedstawiciele grupy wiekowej 35–44 lata – aż 64% badanych w tym wieku twierdzi, że sport pomaga im utrzymać szeroko pojętą lepszą formę w pracy.

Pracuj.pl

To jednak nie wszystko. Co ciekawe, Polacy odnajdują swój sposób na spokój w medytacji. 41% badanych stara się znaleźć w ciągu dnia chwilę na wyciszenie i zebranie myśli. Kiedy znajdują na to czas? Być może odpowiednim momentem jest krótka przerwa w trakcie dnia – 57% badanych pracowników deklaruje, że robią sobie takie pauzy między obowiązkami.

Żyjemy w bardzo dynamicznym świecie i w środowiskach pracy często okupionych dużym tempem, w otoczeniu najnowszych technologii. Nie jest więc zaskoczeniem, że 4 na 10 Polaków medytuje. To daje im przestrzeń na oddech, odrobinę wytchnienia i pozwala wrócić na właściwe tory. Nie mniej istotne są codzienne rytuały. Dlatego tak ważne są spotkania zespołów, także w środowiskach rozproszonych – a więc jeśli poranne spotkanie zespołu zamienia się w tak zwany „small talk”, to to spotkanie wciąż ma ogromne znaczenie, bo nie tylko daje nam pewną cykliczność, ale także pozwala budować relacje. To z kolei ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zadowolenie z pracy – mówi Jolanta Lewandowska-Bitkowska, Ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Jak wskazują badania, drobne przyjemności w ciągu dnia pracy mogą mieć znaczący wpływ na samopoczucie pracowników. Aż 58% respondentów deklaruje, że rozpoczęcie pracy od dobrej kawy potrafi wprowadzić ich w dobry nastrój. Inną metodą na relaks jest słuchanie muzyki. 58% badanych słucha ulubionych dźwięków celem zrelaksowania się w trakcie obowiązków.

Humor w trakcie godzin pracy poprawi także smaczny posiłek – takie deklaracje składa aż 64% badanych. Częściej jednak dobre jedzenie poprawia samopoczucie kobietom (68%) niż mężczyznom (60%) i częściej pracownikom biurowym (66%) niż fizycznym (59%). Posiłek to jednak nie tylko sposób na dobry nastrój, ale także forma budowy zawodowych więzi. Ponad połowa badanych (51%) deklaruje, że wspólne obiady ze współpracownikami pomagają budować dobre relacje w zespole.

Pracuj.pl

Z danych wynika jasno – Polacy poszukują odpowiedniego balansu. Świadczyć może o tym między innymi fakt, iż 53% zbadanych przez Pracuj.pl osób chętniej zaaplikuje na ofertę pracy, jeśli firma jest otwarta na udzielanie pracownikom długich bezpłatnych urlopów, np. półrocznego lub rocznego z możliwością powrotu na to samo stanowisko. Najczęściej taką chęć wyrażają „Zetki”, czyli paradoksalnie, osoby przebywające na rynku pracy najkrócej. Aż 59% z nich chętnie skorzystałoby z takiej okazji, w porównaniu do 48% z grupy silver.

Pracuj.pl

Odpowiedzi respondentów badania Pracuj.pl wskazują na to, że pracownicy na polskim rynku pracy są przeciążeni i zmęczeni swoimi zadaniami, w konsekwencji wyczekują wolnych chwil i urlopu. Jednocześnie z naszych danych wynika, że standard pracy, jakiego oczekują pracownicy jest coraz wyższy. To połączenie musi doprowadzić do sytuacji w której wzrosną także standardy wśród polskich pracodawców, w przeciwnym razie będą musieli oni mierzyć się z wypalonymi pracownikami i cichym odchodzeniem lub trudnością w pozyskaniu nowych talentów – dodaje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Jesteśmy świadkami ewolucji rynku, który niewątpliwie zmienia się na lepsze. Z jednej strony mówimy jeszcze o trudnościach, z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy, ale z drugiej wyłania się obraz zespołów, które wiedzą, co mogą zaakceptować, a na co nie chcą sobie pozwalać. Już prezentowane wcześniej wyniki badań prowadzonych przez Pracuj.pl wskazywały, że pracownicy nie chcą pracować ponad normę, cenią sobie czas po pracy i od swoich pracodawców oczekują respektowania tych granic. Jeśli pracodawcy posłuchają wymagań i potrzeb dzisiejszego pracownika, polski rynek pracy czekają duże możliwości rozwoju.

***

Badanie „Jak odpoczywają pracownicy w Polsce” zostało przeprowadzone w marcu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 1736 Polaków w wieku 18–65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.