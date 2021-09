Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

Szczególna rola pracowników Służby BHP - COVID-19

Dzień Pracownika BHP jest okazją, by docenić tych, którzy każdego dnia dbają o zatrudnionych. Troszczą się o ich zdrowie, monitorują warunki, w jakich pracują. Rozmawiają z pracodawcami, by zapewniali nie tylko bezpieczeństwo, ale i satysfakcję.

Szczególny sprawdzian Służby BHP przeszły – i zdały go doskonale – podczas pandemii koronawirusa. W tym miejscu chcę wyrazić uznanie za profesjonalizm i sprostanie nowemu zagrożeniu pracownikom Służb BHP. To Wy wzięliście na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w chwili, kiedy nikt nie wiedział do końca, czym grozi COVID-19.

Równocześnie pracownicy Służb BHP odgrywają istotną rolę w każdym zakładzie pracy. Ich zadania są trudne, lecz dzięki nim i dzięki ich zaangażowaniu wciąż poprawiają się warunki pracy oraz zmniejsza się ryzyko zawodowe.

Dzień Pracownika Służby BHP - 19 września

Z okazji Waszego święta, szanowni Pracownicy Służby BHP, dziękuję za Wasze zaangażowanie. Za to, że kontrolując przestrzeganie przepisów i zasad czynicie nasze miejsca pracy bezpieczniejszymi. Za to, że wpływacie na zwiększanie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracodawców i pracowników.

Życzę wytrwałości, satysfakcji z sukcesów, oraz motywacji do coraz to nowych wysiłków. Niech Was nie opuszczają siły i towarzyszy inspiracja do dostrzegania pojawiających się nowych zagrożeń.

Życzę także rozwoju zawodowego i powodzenia w życiu osobistym.

Minister Marlena Maląg

List z okazji Dnia Pracownika Służby BHP >>>