Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

Zmiany w zasiłku macierzyńskim?

ZUS chce wprowadzenia do zasiłków macierzyńskich okresu wyczekiwania. Obecnie pracownica, która urodzi dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego, ile czasu przepracowała na etacie bezpośrednio przed porodem.

Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim - jakie zasady?

W przypadku, gdy ubezpieczona nie będzie miała wymaganego okresu pracy, to do upływu okresu wyczekiwania dostawałaby 1000 zł miesięcznie na rękę – tyle, ile obecnie wynosi świadczenie rodzicielskie przysługujące niepracującym rodzicom. Dopiero po okresie wyczekiwania nabywałaby dopiero prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależy od zarobków.

Kobietom, które podpiszą umowę o pracę np. na dwa miesiące przed porodem, nie będzie przysługiwał zasiłek w wymiarze 12 miesięcy, będzie on pomniejszony o okres wyczekiwania. Jeżeli będzie trwał on 3 miesiące, to zasiłek będzie wypłacany tylko przez 9 miesięcy.

- Wyszliśmy z takimi propozycjami i obecnie są one konsultowane m.in. z przedsiębiorcami. Ostateczny ich kształt będzie znany na koniec negocjacji. (…) Chcemy poznać zdanie osób prowadzących firmy, których de facto będą obejmowały proponowane zmiany – potwierdza DGP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Okres wyczekiwania także przy zasiłku opiekuńczym

Wprowadzone zmiany mają zracjonalizować wydatki i zapobiegać nadużyciom. Okres wyczekiwania miałby zostać wprowadzony także w przypadku zasiłku opiekuńczego.