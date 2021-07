Powrót do biur w wakacje planuje co czwarta firma - tak wynika z badania "Powrót firm do biura a pandemia Covid-19".

Powrót firm do biur

Powrót do pracy stacjonarnej w okresie letnich wakacji wydaje się atrakcyjną opcją dla wielu pracodawców, co potwierdziły wyniki badania Dailyfruits. Co czwarta firma, uczestnicząca w badaniu „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19”, spodziewa się powrotu do biura w czasie wakacji. Jakie emocje towarzyszą tym powrotom? Jakie są oczekiwania pracowników?

W letnim okresie urlopowym pracowników w biurach będzie mniej, co może ułatwić organizację pracy biurowej w pierwszym etapie. Wśród zmian w organizacji pracy, których spodziewają się pracownicy po powrocie najpopularniejsze to: rezygnacja ze spotkań na żywo na rzecz spotkań online, zarówno wewnątrz organizacji, jak również targów czy eventów, reorganizacja przestrzeni wspólnych, zastosowanie rotacyjnych stanowisk pracy, zwiększenie powierzchni biurowej celem zachowania większej odległości między stanowiskami pracy. Tylko 13% ankietowanych jest za ścisłym reżimem sanitarnym po powrocie do biura.

Od czego zależy powrót do biur?

Decyzja centrali i statystyki zachorowań to główne czynniki, które będą miały wpływ na powrót do pracy w biurze. Na decyzyjność wpływa także w dużym stopniu liczba zatrudnionych pracowników, jak również branża. Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Z kolei 24% respondentów jest przekonana, że właściwą decyzję podejmą menedżerowie i kierownicy poszczególnych działów. Według 23% zapytanych pracowników powinna zdecydować centrala lub kierownictwo firmy.

Powrót do biur stresuje pracowników zdalnych

Aż 44% Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu Dailyfruits deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18% przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16% poczuje ulgę słysząc o końcu home office. Zupełnie inaczej podchodzą do tej kwestii pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w modelu hybrydowym. Wśród osób już teraz pracujących częściowo w domu i częściowo w biurze, aż 48% poczuje radość lub ulgę wracając do pracy biurowej w pełnym zakresie.

- Wnioski z naszego badania pokazują jak istotne znaczenie ma przygotowanie się do powrotu do pracy stacjonarnej, zapewnienie pracownikom optymalnych i bezpiecznych warunków do efektywnego funkcjonowania w organizacji oraz wsparcie ich potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. – komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Ponad połowa zapytanych firm deklaruje, że po powrocie do biura będzie zapewniać swoim pracownikom te same benefity co przed pandemią. Tylko 7% nie przewiduje powrotu do dostępnych wcześniej świadczeń pozapłacowych, a 37% firm nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Wznowienie biurowych benefitów dla swoich pracowników chętniej deklarują te firmy, które w trakcie pandemii zaczęły zapewniać swoim pracownikom benefity także na home office.

Aż 65% zapytanych pracowników spodziewa się powitalnego upominku od pracodawcy z okazji powrotu do pracy stacjonarnej. Cześć pracodawców wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i chce zaakcentować powrót do pracy biurowej, oferując pracownikom tzw. zestaw welcome pack. Benefity to istotna część tworząca kulturę organizacyjną firmy i wpływająca na postrzeganie pracodawcy przez pracowników. Pandemia nie tylko wpłynęła na znaczenie benefitów, szczególnie tych związanych z kategorią zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz fizycznego pracowników, ale także pokazała potrzebę wdrożenia elastycznych rozwiązań.

Badanie sondażowe zostało przeprowadzone przez Dailyfruits poprzez wywiady telefoniczne z osobami decyzyjnymi w firmach - dyrektorzy i specjaliści HR, kadra zarządzająca (250 wywiadów) oraz poprzez ankietę online dla pracowników firm (502 ankiet wśród respondentów w wieku 18-65 lat). Badanie zostało zrealizowane w dniach 13.05.2021 - 08.06.2021.

Źródło: Dailyfruits