Emerytury stażowe - podpisy pod projektem ustawy

Emerytury stażowe - kiedy będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy?

Emerytury stażowe - od kiedy podpisy pod projektem ustawy?

Na wtorkowej konferencji prasowej "S" zaprezentowała też projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, który takie emerytury stażowe miałby wprowadzić. Duda wskazał, że "S" będzie chciała z początkiem lipca ruszyć ze zbiórką podpisów pod tym obywatelskim projektem. Dodał, że zależy mu na tym, by było ich jak najwięcej.

Szef "S" wyjaśnił, że projekt jest efektem tego, że obóz rządowy "nie do końca wsłuchuje się w głos obywateli, albo nie dosłyszy na jedne ucho", ponieważ od jakiegoś czasu mówi się o emeryturach stażowych, a do tej pory nic nie ruszyło się w tym kierunku. "Dlatego bierzemy demokrację w swoje ręce. Korzystamy z tego narzędzia, jakim jest demokracja bezpośrednia, i zaczynamy zbierać podpisy. A jesteśmy skuteczni" - powiedział.

Emerytury stażowe - programowe porozumienie z prezydentem

Duda wskazał, że liczy na to, iż obywatelski projekt zostanie poparty przez Zjednoczoną Prawicę i inne ugrupowania. Przypomniał, że Solidarność podpisała programowe porozumienie z prezydentem Andrzejem Dudą. "Niestety sprawa przeciąga się już drugą kadencję. Uważamy, że trzeba wspomóc działania prezydenta" - zwrócił uwagę.

Emerytura stażowa zamiast świadczenia przedemerytalnego

Szef Solidarności wyjaśnił, że projekt ma na celu walkę z umowami śmieciowymi. "Aby młodzi pracownicy zrozumieli, że jest najwyższy czas upominać się o to, by pracodawca odprowadzał składkę na ubezpieczenia społeczne, bo to w przyszłości pozwoli im przejść na emeryturę stażową (...). Chodzi o to, żeby pracownik, który ma już uzbierany kapitał, ma odpowiedni staż pracy - czyli 40 lat mężczyzna, 35 lat kobieta - mógł przejść na emeryturę stażową, a nie przechodził na świadczenie przedemerytalne" - tłumaczył.