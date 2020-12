Zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca ferii [AUDIO]

Czy zmieniły się zasady wypłaty zasiłku opiekuńczego?

Zasady wypłaty świadczenia za okres od 28 grudnia do 17 stycznia są takie same jak poprzednio. Zasiłek przysługuje, gdy placówka oświatowa dziecka jest zamknięta z powodu Covid-19 lub gdy działa ona w ograniczonym zakresie i nie zapewnia dziecku opieki.

Kto może złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Ze świadczenia można skorzystać także, gdy z powodu Covid-19 dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny.

Jakie oświadczenie należy wypełnić?

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i może to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Dodatkowy zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może się nim zająć, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego. Świadczenie nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

O warunkach otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim. Kliknij, aby posłuchać.

Jakie są ogólne koszty wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia, do 17 stycznia wynosi ok. 2,8 mld zł .

Resort rodziny poinformował, że w razie konieczności okres wypłaty zasiłku opiekuńczego może jeszcze zostać wydłużony.