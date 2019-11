Minimalna podwyżka emerytur w 2020 roku prawdopodobnie 70 zł

Dodał, że w budżecie 2020 r. może pojawić się niewielki deficyt, a zniesienie 30-krotności składek do ZUS nie jest jeszcze przesądzone.

Zapytany we wtorek w Radiu Plus jaka będzie przyszłoroczna waloryzacja emerytury wicepremier powiedział, że rząd przyjął waloryzację kwotowo-procentową i chce zagwarantować pewne minimum dla wszystkich.

"W tym roku, z tego co pamiętam, ta minimalna podwyżka wyniosła 70 zł. Będziemy również chcieli pewnie podobną wysokość w roku przyszłym utrzymać" - powiedział Sasin.

Przypomniał, że projekt przyszłorocznego, zrównoważonego budżetu został przyjęty już przez rząd i skierowany do prac w parlamencie. Zaznaczył jednak, że pojawiły się okoliczności, które mogą doprowadzić do tego, że w przyszłym roku pojawi się niewielki deficyt budżetowy - ważą się np. losy zniesienia 30-krotności składki do ZUS, to rozwiązanie miało przynieść budżetowi dodatkowe wpływy.

Sasin podkreślił jednak, że w tej kwestii nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, a dodatkowo w trakcie prac w parlamencie nad budżetem może dojść do pewnych przesunięć, czy ustalenia dodatkowych wydatków. "Wiemy, że nasi koalicjanci skupieni w partii premiera Gowina mają tutaj (ws.30-krotności składki do ZUS - PAP) odmienny pogląd niż my w Prawie i Sprawiedliwości. Jesteśmy w stanie przychylać się do opinii naszych koalicjantów" - powiedział wicepremier.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Przeciwko likwidacji tego limitu opowiadał się wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin, według którego oznaczałoby to realne podniesienie podatków dla wolnych zawodów i dla najwyżej wykwalifikowanych specjalistów.

Sasin zaznaczył także, chcąc uciąć spekulacje dotyczące wycofania się z wprowadzenia 13 emerytury, że rząd w ciągu najbliższych stu dni przedstawi projekt ustawy w tej sprawie. "Absolutnie z tego nie wycofujemy się. Nad tym projektem w tej chwili pracuje Ministerstwo Rodziny. Co do tych pieniędzy na 13-tą emeryturę, to są pieniądze z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj udało się wygospodarować pieniądze bez żadnej zmiany budżetu" - powiedział wicepremier.