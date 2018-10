Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) uchwalona

Zobacz Rządowy projekt ustawy: Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wpłynął do Sejmu dnia 4 września 2018 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 68. posiedzeniu Sejmu 13 września 2018 r., po czym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych. Komisja sporządziła sprawozdanie i zawnioskowała o wprowadzenie części poprawek.

Zobacz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Podczas drugiego dnia obrad 69. posiedzenia Sejmu jednym z najważniejszych punktów był Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W środę 3 października 2018 r. posłowie w II czytaniu debatowali nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która daje możliwość wszystkim zatrudnionym możliwość oszczędzania na cele emerytalne. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt trafił z powrotem do Komisji Finansów Publicznych.

Zobacz dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych