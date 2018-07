Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w czerwcu 2018 r.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 6 mln 222,1 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4848,16 zł. Było więc wyższe o 7,5% niż rok temu.

W okresie sześciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 4,4% w sekcji E oraz L do 11,1% w sekcji B, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,3%

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw odnoszą się do prowadzących działalność w określonym zakresie podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.