Umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jak długo były pracownik może korzystać z bezpłatnego leczenia

Umowa o pracę to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego pracowników. Jej rozwiązanie lub wygaśnięcie oznacza utratę tytułu do ubezpieczenia. Mimo to przez pewien czas osobie, której zatrudnienie ustało przysługuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Co na ten temat mówią przepisy?

Bezpłatna opieka medyczna w ramach publicznej służby zdrowia przysługuje przede wszystkim osobom, które opłacają składkę zdrowotną. Są nimi osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia.



Prawo do bezpłatnej opieki medycznej mają również osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez członków rodziny, np. współmałżonek. Dzieci mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki.

Utrata tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

Utrata tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje natychmiastowej utraty prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jeszcze przez 30 dni od ustania stosunku pracy, umowy zlecenia lub po zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej przysługuje prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza bądź bezpłatnego leczenia szpitalnego.

Świadczenia z ZUS po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

Przepisy przewidują również sytuacje, w których pomimo tego, że składka zdrowotna nie jest opłacana, bezpłatne leczenie jest możliwe. Dotyczy to osób, które po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego pobierają świadczenia z ZUS.



Prawo to przysługuje tylko w okresie pobierania np. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Po upływie okresu ich przysługiwania, nie obowiązuje już prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z datą ostatniego dnia przysługiwania świadczenia traci się prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.

Ukończenie nauki a ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów.



Natomiast studenci zachowują prawo do bezpłatnej opieki medycznej przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Ubezpieczenie zdrowotne a status bezrobotnego

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia rejestracji. Ubezpieczenie przysługuje każdej osobie bezrobotnej, niezależnie od tego, czy posiada prawo do zasiłku, czy nie.



Ubezpieczenie przysługuje przez cały okres figurowania w rejestrze osób bezrobotnych oraz przez 30 dni od daty wyrejestrowania.



Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

