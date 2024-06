5703,20 zł brutto – tyle od 1 czerwca 2024 r. wynosi dolna kwota bezpiecznego dorabiania. Dlaczego? Od 1 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

5703,20 zł brutto – tyle od 1 czerwca 2024 r. wynosi dolna kwota bezpiecznego dorabiania. LIMITY DORABIANIA

W stosunku do niektórych ubezpieczonych od 1 czerwca 2024 roku będzie miało miejsce zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego? Wszystko przez wysoką kwotę przeciętnego wynagrodzenia ogłoszoną na I kwartał 2024 roku. Jeśli jako emeryt lub rencista zarabiasz za dużo, musisz oddać część państwu.

Autopromocja

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w 2024?

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r., na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147,38 zł. Kwota przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej jest elementem składowym przy ustalaniu podstaw wymiaru składek ZUS. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności (30) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Ważne Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 703 zł 20 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 10 591 zł 60 gr

Te kwoty, które się zmieniły na skutek zmiany i podwyżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodują, że od 1 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (8 147 zł 38 gr).

Kiedy ma miejsce przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek?

Aby ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek, można zwrócić się do ZUS na wniosku RRP. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE, osobiście w placówce ZUS czy też przesłać pocztą tradycyjną. Przy ustaleniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, cywilnoprawnej umowy zlecenia). Nie ma znaczenia to, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy dana osoba dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Zmniejszenie albo zmniejszenie świadczeń emerytalno - rentowych

Jeśli przykładowo emeryt bądź rencista dorabia do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS czy KRUS zawiesi albo zmniejszy świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę. Jeżeli zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty, to ZUS czy KRUS zmniejszymy świadczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC ZUS czy KRUS Należy poinformować ZUS czy KRUS o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Wówczas organ ubezpieczeniowy wyda decyzję o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji organ wskaże, że zmniejszenie emerytury lub renty następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja albo od następnego miesiąca i określi kwotę, o jaką emerytura lub renta zostanie zmniejszona.

Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

ZUS czy KRUS może zmniejszyć lub zawiesić, takie świadczenia jak: emeryturę; emeryturę pomostową; nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; rentę z tytułu niezdolności do pracy; rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową; rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową; rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową; rentę rodzinną.